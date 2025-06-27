Исследователи подтвердили эффективность четырехдневной рабочей недели

Внедрение четырехдневной рабочей недели может повысить производительность и улучшить баланс между работой и личной жизнью, если подходить к этому осознанно. К такому выводу пришли специалисты проекта InnovaWorking, координируемого Университетом Карлоса III в Мадриде, изучив опыт шести европейских стран.

Результаты исследования показали, что сокращение рабочих дней и гибкие графики оказывают положительное влияние на сотрудников и бизнес, если компании серьезно подходят к изменениям. Например, компании, внедряющие четырехдневку, выигрывают в конкуренции за квалифицированных специалистов.

Темпы внедрения новых форматов работы различаются в зависимости от страны. В Испании и Франции такие эксперименты часто инициируются профсоюзами, а в Венгрии и Ирландии — компаниями. Важно, что переход на четырехдневную неделю требует адаптации к особенностям разных отраслей и потребностей работников.

Исследование также показало, что сокращенная неделя может быть эффективной не только для офисных работников, но и для специалистов в таких сферах, как строительство и общественное питание.

Источник: InnovaNews