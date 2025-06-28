Барнаулец путешествует по Дагестану и делится впечатлениями

В начале июня Алексей Котельников из Барнаула в четвёртый раз отправился в Дагестан — на этот раз самостоятельно, без туров. Он побывал в нескольких городах, изучил местные достопримечательности и поделился впечатлениями.

По его словам, Кизляр запомнился не только своей историей и коньяком, но и тем, что здесь почти половина жителей — русские. В Кизилюрте путешественника поразило этническое многообразие. Также он выделил Буйнакск, где когда-то была столица республики, и Каспийск — современный и ухоженный город с пляжами и новой набережной.

Отдельное впечатление произвёл Сулакский каньон — по глубине он обогнал Гранд-Каньон. Турист советует прокатиться на катере, чтобы ощутить всю мощь природы.

Одной из ярких точек маршрута стала «Главрыба» — ресторанный комплекс с форелью, зоопарком и местом для отдыха. Правда, цены здесь не указаны, что может удивить гостей.

Говоря о дагестанской кухне, Котельников отметил лепёшки чуду, сыры, мясо и выпечку. По его мнению, отдых в Дагестане по цене сопоставим с Алтаем. Главное же, что поразило — это доброжелательное отношение к туристам.

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