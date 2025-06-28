Казанский триатлон перекроет центр города

26 июля в Казани пройдёт спортивный праздник — «Казанский триатлон — 2025». В связи с мероприятием в центре города перекроют ряд улиц. Ограничения начнут действовать уже с вечера 24 июля: запретят парковку и использование прокатных самокатов.

Основные перекрытия запланированы на 26 июля с 4:00 до 16:00. Под временные ограничения попадут:

мост «Миллениум» — в сторону от ул. Сибгата Хакима до ул. Вишневского (две правые полосы станут недоступны);

участок под мостом — от моста до ул. Козина, движение ограничат в обоих направлениях;

съезды с моста на ул. Подлужную и на ул. Вишневского полностью закроют;

ул. Подлужная — от дома №67 до дома №78 перекроют в обе стороны;

ул. Ершова — от поворота с Вишневского до ул. Карла Маркса, также закроют две полосы, но подъехать к ТРК «Корстон» будет можно;

ул. Карла Маркса — от Ершова до ул. Толстого, движение ограничат;

ул. Толстого — от Карла Маркса до Большой Красной полностью закроют;

ул. Большая Красная — от Толстого до Батурина перекроют в одном направлении, со стороны Жуковского и Япеева проезд сохранится;

ул. Батурина — от Большой Красной до Кремлевской набережной — движение будет остановлено;

Кремлевская набережная — от съезда на площадь Тысячелетия до Батурина — перекроют одну сторону;

съезд с улицы Ташаяк на Батурина через площадь Тысячелетия — ограничат;

Кремлевская дамба — участок от Батурина до Сибгата Хакима займёт две полосы;

ул. Сибгата Хакима: от ул. Декабристов до парковки Дворца водных видов спорта — движение остановят полностью; от парковки до кольца на Чистопольской — ограничат в одном направлении;

ул. Чистопольская — от Хакима до выезда на круговую дорогу у стадиона «Ак Барс Арена» — перекроют одну сторону;

внутренняя дорога вокруг стадиона также окажется закрыта.

Горожанам, которые собираются быть в центре в эти дни, стоит заранее спланировать маршрут или воспользоваться общественным транспортом. Постановление о перекрытиях сейчас проходит антикоррупционную проверку.

Источник: evening-kazan.ru