Ученые нашли источник ртутного загрязнения в Арктике

Группа ученых из Орхусского и Копенгагенского университетов обнаружила источник, который объясняет, почему ртуть в Арктике не исчезает, несмотря на глобальное сокращение выбросов. Исследования показали, что океанические течения переносят старые запасы ртути в Арктику, создавая долгосрочную угрозу для экосистем и здоровья людей.

Ртуть продолжает накапливаться в арктических животных, таких как белые медведи и зубатые киты, несмотря на сокращение выбросов с 1970-х годов. В атмосфере ртуть сохраняется лишь около года, в то время как в океане — более 300 лет, что означает, что даже если выбросы прекратятся, Арктика будет сталкиваться с последствиями загрязнения еще в течение нескольких столетий.

Ученые изучили образцы из Гренландии, включая ткани белых медведей и тюленей, и обнаружили, что изотопные подписи ртути совпадают с направлениями океанических течений, таких как Ирмингер, и указывают на долгий путь токсинов в регион. Ртуть представляет собой опасный нейротоксин, который в 20-30 раз увеличился в организмах хищников, что угрожает не только животным, но и коренным народам, питающимся морскими млекопитающими.

Результаты исследования ставят под сомнение эффективность Минаматской конвенции по ртути и подчеркивают необходимость пересмотра стратегий борьбы с этим загрязнением. Ученые продолжают изучать поведение ртути в Арктике в рамках проекта GreenPath.

Источник: innovanews.ru