Не у нас
· 16+ · Анастасия Котенкова

Ученые нашли источник ртутного загрязнения в Арктике

Ученые нашли причину загрязнения Арктики ртутью

Подписаться на Дзен.канал

Группа ученых из Орхусского и Копенгагенского университетов обнаружила источник, который объясняет, почему ртуть в Арктике не исчезает, несмотря на глобальное сокращение выбросов. Исследования показали, что океанические течения переносят старые запасы ртути в Арктику, создавая долгосрочную угрозу для экосистем и здоровья людей.

Ртуть продолжает накапливаться в арктических животных, таких как белые медведи и зубатые киты, несмотря на сокращение выбросов с 1970-х годов. В атмосфере ртуть сохраняется лишь около года, в то время как в океане — более 300 лет, что означает, что даже если выбросы прекратятся, Арктика будет сталкиваться с последствиями загрязнения еще в течение нескольких столетий.

Ученые изучили образцы из Гренландии, включая ткани белых медведей и тюленей, и обнаружили, что изотопные подписи ртути совпадают с направлениями океанических течений, таких как Ирмингер, и указывают на долгий путь токсинов в регион. Ртуть представляет собой опасный нейротоксин, который в 20-30 раз увеличился в организмах хищников, что угрожает не только животным, но и коренным народам, питающимся морскими млекопитающими.

Результаты исследования ставят под сомнение эффективность Минаматской конвенции по ртути и подчеркивают необходимость пересмотра стратегий борьбы с этим загрязнением. Ученые продолжают изучать поведение ртути в Арктике в рамках проекта GreenPath.

Источник: innovanews.ru

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Россияне узнали о признаках шпионского ПО в телефоне

Интересное в Казани

день назад

Храп, боли, асимметрия лица: рассказываем, как незаметные проблемы с челюстью разрушают здоровье

дезинсекция от моли

Не у нас

день назад

Пермская епархия защитилась в суде от претензий по святой воде

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане женщина в нетрезвом виде убила супруга трубой

установка программного обеспечения в Казани

Не у нас

20 часов назад

Россияне в Абхазии жалуются на кражу трусов и неудобства

Не у нас

день назад

Китай показал дрон размером с комара

Не у нас

день назад

Ученые из Калифорнии восстановили речь парализованного

Новости Казани

день назад

В Татарстане подготовились к угрозам БПЛА во время Дня молодежи
Новости Татарстана
7 минут назад

В Татарстане планируют рейды по нетрезвым водителям

В Татарстане планируются массовые рейды по нетр...

Новости Казани

7 минут назад

Мигрантов, создающих очередь в казанском МФЦ, успокаивает Росгвардия

Интересное в Казани

день назад

Храп, боли, асимметрия лица: рассказываем, как незаметные проблемы с челюстью разрушают здоровье

Не у нас

17 минут назад

Протоиерей Александр Никольский объяснил важность целомудрия до брака

Не у нас

22 минуты назад

Отец Николай предупреждал о будущем Церкви и государства
Пожарные Татарстана ликвидировали пять возгоран...
Новости Татарстана
день назад

Пожарные Татарстана ликвидировали пять возгораний за сутки

Не у нас

27 минут назад

Священники призывают отказаться от привычки лгать

Не у нас

32 минуты назад

Ученые из Канады нашли древнейшую кору Земли

Не у нас

37 минут назад

Ученые нашли источник ртутного загрязнения в Арктике
Интересное в Казани
6 дней назад

Глаз дёргается, спина ноет: реальный способ перезагрузки для тех, кто забыл, что такое отдых