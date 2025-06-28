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"Стоит уже как импортный продукт": почему дорожает картошка в России, откровения агрария

Картофель всегда был символом русской крестьянс...

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Почему картофель в России стоит дороже бананов и мандаринов в 2025 году?

Картофель всегда был символом русской крестьянской жизни, символом сытности и стабильности. Однако в 2025 году его цена вызывает удивление — почему он стоит дороже импортных фруктов?

Причины высокой цены на картофель в России

Не стоит думать, что картофеля не хватает — фермеры выращивают его в больших объемах, а склады переполнены. Основная проблема кроется в системе сбыта, где отечественный картофель нередко оказывается дороже привозного.

Производство картофеля в России

Россия — один из крупнейших производителей картофеля в мире, площадь посевов составляет более 1,5 млн гектаров, а урожай ежегодно превышает 28 миллионов тонн. Однако основная часть картофеля поступает с частных и фермерских хозяйств.

Почему картофель из России дороже импортного?

В магазинах часто можно встретить картофель из Египта, Грузии и Израиля. Себестоимость отечественного картофеля составляет 15-27 рублей за килограмм, но в розничной продаже цена может достигать 160 рублей за килограмм. Причина — логистика, стандарты и удобство закупок. Морская перевозка из-за границы дешевле, чем доставка по российским дорогам.

Кто формирует цену на картофель?

Цены на картофель не устанавливаются фермерами, а зависят от торговых сетей, которые заключают контракты с крупными поставщиками. Малые фермеры не могут конкурировать из-за отсутствия нужных документов и сертификации.

Как сделать картофель доступным?

Для снижения цен необходимо пересмотреть систему сбыта, развивать фермерские рынки, упрощать доступ к торговым сетям, поддерживать качество семян и улучшать логистику.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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