Третий раз за неделю: в Татарстане снова введён режим беспилотной опасности

Как режим «беспилотной опасности» меняет привычную жизнь Казани и Татарстана

27 июня 2025 года в Татарстане вновь введён режим «беспилотной опасности» — третий случай за неделю. Сообщение об этом поступило в 07:35 через мобильное приложение МЧС России. Однако официальных данных о закрытии воздушного пространства над Казанью или Нижнекамском в этот раз не поступало. Несмотря на отсутствие запретов на полёты, режим всё же затронул повседневную жизнь жителей региона.

Повторение событий: как это началось

Прежде всего, стоит отметить, что режим «беспилотной опасности» в Татарстане вводился уже дважды на протяжении прошедшей недели. 25 июня, например, он действовал с 07:35 до 05:15 26 июня. В этот период была ограничена работа аэропортов Казани и Нижнекамска. В тот день дежурные средства противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата, что стало основной причиной введения ограничений.

Но тревога для жителей республики началась ещё раньше — 24 июня, когда в Татарстане были уничтожены несколько беспилотников. Два из них были сбиты в период с 11:00 до 13:00 25 июня.

Как работает система оповещения и что происходило в Казани

В тот день, когда было объявлено о введении режима «беспилотной опасности», жители Казани снова столкнулись с сиренами тревоги. Первоначально их услышали жители Авиастроительного района в 10:00 утра. Сигналы тревоги звучали в течение нескольких секунд, после чего сразу отключались. Однако спустя время сирены снова включились, и на этот раз звук был настолько громким, что его слышали даже сотрудники промзоны Казани. МЧС пояснило, что это было плановое оповещение для проверки готовности системы к чрезвычайным ситуациям.

Автор фото: Про город

Затем сирены снова включались в районе Аметьево и озера Кабан, и этот процесс повторялся трижды в течение дня.

Нарушения в работе аэропортов и транспорта

Обстановка в Казани была напряжённой. Уже с 11:00 утра были введены ограничения на вылет и прилёт авиарейсов. В 11:46 и 12:35 ограничения коснулись аэропортов Казани и Нижнекамска: воздушное пространство оказалось закрытым для рейсов, что вызвало задержки и отмены. Одним из самых крупных оказался рейс авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург — его задержали на 10 часов 10 минут.

По данным табло аэропорта Казани, за период с 11:00 до 13:00 были задержаны 14 рейсов на 30 минут и более, а также отменены 15 рейсов. Среди задержанных рейсов были как внутренние, так и международные: Санкт-Петербург, Сочи, Астрахань, Анталья, Новосибирск и другие направления. Проблемы с отображением рейсов также затрудняли понимание ситуации для пассажиров: рейсы иногда отображались с запозданием или даже с ошибками в расписании.

В это время казанцы также столкнулись с проблемами в мобильной связи. Отправить сообщения через мессенджеры без Wi-Fi было невозможно, что стало дополнительным фактором стресса для жителей. Кроме того, проблемы возникли с общественным транспортом: в условиях «беспилотной опасности» иногда не принималась оплата проезда картой, а на информационных табло не отображалась информация о движении автобусов.

Автор фото: Про город

Взрывы и звуки в небе

На юге Казани также были слышны громкие звуки, которые многие местные жители приняли за взрывы. Эти хлопки сопровождались появлением небольшого черного дыма в небе. Минобороны России позднее подтвердило, что в период с 11:00 до 13:00 было сбито два украинских беспилотника. Однако информация о повреждениях на земле или пострадавших в результате падения дронов не поступала.

Что происходит с авиасообщением?

После введения режима «беспилотной опасности» была ограничена работа аэропортов Казани и Нижнекамска, что привело к задержкам рейсов. Авиакомпании сообщили о значительных задержках, среди которых особенно выделяются рейсы в Санкт-Петербург и Сочи. Некоторые рейсы задерживались на несколько часов, что вызвало массу неудобств для пассажиров.

На 25 июня в аэропорту Казани было задержано 14 рейсов на более чем 30 минут, и отменены ещё 15. Наибольшие задержки затронули рейсы авиакомпаний «Северный Ветер», «Россия», «Ютэйр» и «Аэрофлот», а также рейсы из городов, таких как Сочи, Калининград и Новосибирск.