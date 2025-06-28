Священник объяснил, можно ли молиться на коленях

Протоиерей Феодор Бородин разъяснил, что молитва на коленях допустима и не означает поклонения святым. Он подчеркнул, что такое положение тела выражает уважение и смирение перед Богом.

Священник отметил, что в случае физической невозможности стоять, человек может молиться сидя или на коленях. Однако он напомнил, что в воскресные дни, символизирующие радость о Воскресении Христовом, коленопреклонение не практикуется. Это правило часто нарушается, что, по мнению протоиерея, свидетельствует о недостаточной работе над собой.

Он также привел пример крестного хода, который является испытанием для тела верующего, подчеркивая важность физического участия в духовной жизни.

Источник: МедиаПоток