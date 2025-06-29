Даже старые подушки начнут пахнуть чистотой: одна хитрость от пыли, пота и изношенности

Подушки — это не только элемент комфорта во время сна, но и важный предмет личной гигиены.

В них со временем накапливаются:

пыль и микробы;

пот и кожные выделения;

грибки, плесень и аллергены.

Если не проводить регулярную стирку, это может привести к аллергиям и кожным заболеваниям.

Как подготовить подушку к стирке?

Перед стиркой подушки:

Обратите внимание на ярлык — он подскажет, какой режим стирки подходящий. Заклейте повреждения на наволочке, чтобы предотвратить утечку наполнителя. Очистите подушку от пыли с помощью пылесоса или выбивалки. При наличии пятен используйте пятновыводитель.

Стирка подушек с разными наполнителями:

Синтетика (полиэстер, синтепон): Машинная стирка при температуре до 40°C, режим для синтетических тканей.

Пух и перо: Деликатная стирка при температуре не выше 30°C, без интенсивного отжима, или вручную.

Какое средство использовать для стирки?

Лучше выбрать жидкое средство для деликатных тканей, которое не повреждает наполнитель. Не стоит использовать отбеливатели и кондиционеры.

Полоскание и отжим:

Полоскание необходимо проводить дополнительно, чтобы избежать остатков порошка. Отжимайте на минимальных оборотах или вручную для натуральных наполнителей.

Сушка подушек:

Подушки нужно сушить на воздухе в тени, переворачивая и взбивая. В сушильной машине используйте низкотемпературный деликатный режим.

Как часто стирать подушки?