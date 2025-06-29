Даже старые подушки начнут пахнуть чистотой: одна хитрость от пыли, пота и изношенности
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Подушки — это не только элемент комфорта во время сна, но и важный предмет личной гигиены.
В них со временем накапливаются:
пыль и микробы;
пот и кожные выделения;
грибки, плесень и аллергены.
Если не проводить регулярную стирку, это может привести к аллергиям и кожным заболеваниям.
Как подготовить подушку к стирке?
Перед стиркой подушки:
Обратите внимание на ярлык — он подскажет, какой режим стирки подходящий.
Заклейте повреждения на наволочке, чтобы предотвратить утечку наполнителя.
Очистите подушку от пыли с помощью пылесоса или выбивалки.
При наличии пятен используйте пятновыводитель.
Стирка подушек с разными наполнителями:
Синтетика (полиэстер, синтепон): Машинная стирка при температуре до 40°C, режим для синтетических тканей.
Пух и перо: Деликатная стирка при температуре не выше 30°C, без интенсивного отжима, или вручную.
Какое средство использовать для стирки?
Лучше выбрать жидкое средство для деликатных тканей, которое не повреждает наполнитель. Не стоит использовать отбеливатели и кондиционеры.
Полоскание и отжим:
Полоскание необходимо проводить дополнительно, чтобы избежать остатков порошка. Отжимайте на минимальных оборотах или вручную для натуральных наполнителей.
Сушка подушек:
Подушки нужно сушить на воздухе в тени, переворачивая и взбивая. В сушильной машине используйте низкотемпературный деликатный режим.
Как часто стирать подушки?
Синтетические подушки — раз в 3-4 месяца.
Пуховые подушки — раз в 6 месяцев.
Наволочки — еженедельно.
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