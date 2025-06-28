Ученые нашли способ заглянуть вглубь Вселенной

Исследователи предложили новый подход к изучению космоса — использовать крупные галактики как природные увеличительные стекла. Эти объекты искривляют пространство вокруг себя и усиливают свет, идущий от далеких космических источников. Совместив этот эффект с современными телескопами и детекторами гравитационных волн, ученые надеются добиться серьёзного прогресса в понимании устройства Вселенной.

К такому выводу пришла международная команда под руководством специалистов из Бирмингемского университета. Их работа опубликована в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society A.

Метод, получивший название мультимессенджерного гравитационного линзирования, объединяет разные типы сигналов — от гравитационных волн до электромагнитного излучения. Это позволит глубже понять, как расширяется Вселенная, как образуются черные дыры и как распределена темная материя.

Гравитационное линзирование происходит, когда массивные объекты, такие как галактики, отклоняют лучи света или гравитационные волны, усиливая и искажая сигналы. Иногда это приводит к созданию нескольких изображений одного и того же источника.

По словам профессора Грэма Смита из Бирмингемского университета, современные приборы уже позволяют фиксировать подобные явления на разных длинах волн — от радиосигналов до гамма-всплесков. В течение ближайших 5–10 лет это даст возможность проверить теории гравитации и уточнить параметры расширения Вселенной.

Метод поможет изучить загадочные космические явления, такие как быстрые радиовсплески, и выяснить, связаны ли они с другими событиями, например, слиянием нейтронных звезд. Но есть и сложности: такие вспышки происходят редко, а обнаружение требует значительных вычислительных мощностей.

Ученые планируют использовать уже действующие технологии, включая сети LIGO-Virgo-KAGRA и телескоп Веры Рубин. В 2025 году начнется обзор LSST, который может изменить подход к подобным исследованиям.

Гэвин Лэмб из Ливерпульского университета отметил, что еще недавно это казалось фантастикой, а теперь — реальность. Молодым ученым предстоит продолжить эти исследования и сделать новые открытия.

Источник: innovanews.ru