Большинство управленческих решений в бизнесе принимается на основе личного опыта и интуиции. Но именно это часто искажает восприятие. По данным консалтинговой компании PwC, свыше 50% стратегических ошибок связаны не с рынком, а с тем, как предприниматель оценивает свою компанию. Мы переоцениваем сильные стороны, не замечаем слабые и часто игнорируем тревожные сигналы.

У любого бизнеса есть зоны, которые изнутри кажутся несущественными или вовсе не видны. Это и есть слепые пятна — точки риска, которые раньше других заметит конкурент, клиент или сотрудник. Чтобы распознать их, не нужен внешний аудит. Иногда достаточно правильно сформулированного вопроса.

Станислав Зарубин, основатель компании «Ритуал Pro», — предприниматель, для которого критическое мышление стало частью системы управления. Его бизнес — в нише, где нет права на ошибку. Именно поэтому он регулярно пересматривает подходы, оценивает риски и задаёт себе неудобные, но важные вопросы.

В этой статье Станислав рассказывает о трех мысленных тестах, которые позволяют увидеть слабые стороны бизнеса до того, как они станут проблемой. Это простые интеллектуальные упражнения, которые помогут вам трезво взглянуть на свою компанию и принять более точные решения.

Тест на слепое пятно: как бы вы атаковали свой бизнес, если бы вы были конкурентом?

— Этот тест я время от времени применяю к своему бизнесу и часто предлагаю коллегам. Он помогает отстраниться от роли владельца, перестать защищать систему и начать видеть её так, как увидел бы любой рациональный противник: хладнокровно, без эмоций, с расчётом.

Когда ты думаешь как конкурент, ты автоматически начинаешь искать не то, что хорошо работает, а то, где можно нанести удар. Слабые звенья, которые изнутри кажутся «просто временными трудностями», снаружи читаются как стратегические уязвимости.

Например, вы тратите много времени на обслуживание одного сегмента клиентов, который не приносит маржи. Или у вас до сих пор нет нормального онбординга сотрудников, и каждый новый человек учится по наитию. Изнутри это может восприниматься как «живой процесс». Но для конкурента — это уязвимость: вас легко обойти скоростью, качеством или предсказуемостью.

Тест «пустой страницы»: что бы вы сделали иначе, если бы начали сегодня?

— Это один из самых практичных тестов. Его хорошо проходить в точках роста, при масштабировании или просто раз в год — как внутреннюю переоценку. Важно не просто спросить себя «что бы я улучшил», а именно: «что бы я не стал делать вообще, зная то, что знаю сейчас».

Обычно в голове всплывают конкретные управленческие ошибки: неправильный найм, поспешные партнёрства, неэффективные процессы, затянутые проекты. Но на самом деле это не столько про ошибки, сколько про устаревшие решения, которые были уместны тогда — но тормозят сейчас.

В моём случае это, например, слишком упрощённый финансовый учёт на старте, который позже пришлось выравнивать с трудозатратами. Или упор на ручные процессы там, которые уже давно можно было автоматизировать. Иногда кажется, что «так удобно», а на деле это просто привычка, не пересмотренная вовремя.

Тест «потерянного клиента»: почему от вас может уйти тот, кто вам доверял

— Это самый чувствительный из трёх тестов, потому что он заставляет выйти из логики «мы работаем хорошо» и посмотреть на ситуацию глазами клиента, которому чего-то не хватило. Даже если вы уверены в качестве продукта, в сервисе, в команде — всегда есть вероятность, что кто-то чувствует себя незамеченным, недооценённым или неуслышанным.

Обычно мы воспринимаем постоянных клиентов как «закреплённых». Но именно в этом и кроется риск: доверие не даётся один раз навсегда. Оно требует обновления — внимания, адаптации, своевременного ответа. Часто компании теряют клиентов не из-за критических ошибок, а из-за накопленных мелочей, которые вовремя не отследили.

— Как подойти к этому тесту продуктивно?

— Представьте конкретного клиента, с которым вы давно работаете. Попробуйте выписать пять причин, по которым он мог бы уйти. И обязательно подумайте не только о цене и конкуренции. Причиной может быть недостаточная гибкость, медленная реакция, устаревший формат общения, отсутствие инициативы со стороны вашей команды.

Я рекомендую делать это вместе с отделом продаж или с теми, кто работает с клиентами напрямую. У них часто больше сигналов, чем у собственника. Иногда достаточно спросить у команды: «На что вам жаловались в последний раз?» — и из этого вырастает целый список потенциальных зон риска.

Видеть бизнес — значит уметь смотреть снаружи

Любая система со временем замыкается на себе. Бизнес — не исключение. Мысленные тесты — не просто упражнение. Это инструмент трезвого мышления, способ выйти за рамки операционного комфорта и снова увидеть бизнес как живую конструкцию со своими рисками, логикой и возможностями.

Станислав Зарубин подчёркивает: по-настоящему сильная компания строится не только на опыте, но и на умении этот опыт регулярно переосмысливать. Эти тесты не требуют ресурсов — только внимания. Но если выполнять их честно, они могут стать поворотной точкой: помочь вовремя отказаться от устаревших решений, заметить слабое звено до того, как оно станет критическим, и вернуть стратегическую ясность там, где давно работает инерция.

В бизнесе выигрывает не тот, кто делает больше. А тот, кто видит точнее.