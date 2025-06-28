Туристы в Анапе нарушают запреты и получают штрафы

Несмотря на сохраняющиеся экологические проблемы на пляжах Анапы, курорт продолжает привлекать отдыхающих. По данным Российского союза туриндустрии, несмотря на действующие ограничения, многие туристы продолжают купаться и загорать, игнорируя предписания.

Хотя в этом году поток туристов снизился по сравнению с прошлым, пляжи остаются довольно многолюдными. При этом около 1% отдыхающих получают штрафы за нарушение правил безопасности. Однако из-за того, что многие не берут с собой документы на пляж, количество реально оштрафованных невелико. Примерно 5% туристов получают устные предупреждения за несоблюдение установленных норм поведения на пляже.

Ранее сообщалось, что экологическая ситуация на побережье Анапы остаётся напряжённой из-за последствий разлива мазута в Керченском проливе в декабре 2024 года. Тогда в результате аварии двух танкеров в море попало значительное количество нефтепродуктов, что привело к загрязнению пляжей и введению ограничений на купание. Несмотря на проводимые работы по очистке, часть пляжей остаётся закрытой или ограниченной для посещения.

Источник: krasnodarmedia.su