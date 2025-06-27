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В Татарстане планируют рейды по нетрезвым водителям

В Татарстане планируются массовые рейды по нетр...

ГИБДД Альметьевск

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В Татарстане в июле начнутся массовые проверки на наличие нетрезвых водителей. Об этом сообщил Главный государственный автоинспектор РТ Рустем Гарипов на выездном заседании Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения. Он отметил, что помимо традиционных ДТП, таких как столкновения и наезды на пешеходов, на аварийность могут повлиять такие факторы, как опьянение водителей и отсутствие ремней безопасности.

Рустем Гарипов добавил, что в июле планируется провести массовые проверки на нетрезвых водителей, а в августе будет уделено внимание соблюдению правил использования ремней безопасности.

Источник: Татар-информ

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