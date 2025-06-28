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Многодетные семьи получат льготы на оплату колледжей в Татарстане

В Татарстане планируют ввести компенсацию 30% с...

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В Татарстане планируют ввести компенсацию 30% стоимости обучения в колледжах для детей из многодетных семей. Мера направлена на поддержку таких семей и решение проблемы нехватки рабочих кадров. Сейчас проект проходит антикоррупционную экспертизу.

По данным Минобрнауки республики, около 1,5 тыс. студентов из многодетных семей обучаются в колледжах на платной основе. Компенсация поможет снизить финансовую нагрузку на семьи и стимулировать молодежь к получению рабочих профессий.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец считает, что это значимая поддержка, особенно учитывая высокую востребованность специалистов на производстве. Она отметила, что выпускники колледжей быстрее выходят на рынок труда, что положительно сказывается на экономике региона.

Однако депутат Госсовета Татарстана Николай Атласов выразил сомнения в эффективности меры. Он отметил, что некоторые колледжи не могут заполнить даже бюджетные места, и предложил сократить число вузов, выпускающих малоквалифицированных специалистов.

Экономист Ирек Галямов поддержал инициативу, подчеркнув важность подготовки квалифицированных рабочих кадров. Он предложил внедрить систему наставничества по немецкой модели, где студенты получают практический опыт во время обучения.

В Минтруде Татарстана сообщили, что программа не имеет ограничений по сроку действия, и сейчас разрабатывается порядок предоставления компенсации.

Источник: Вечерняя Казань

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