Какая же это вкуснятина — начинка для блинов, о которой мало кто помнит — так готовила моя бабушка

Яично-масляная начинка для блинчиков — это замечательный рецепт, который я когда-то узнала от своей бабушки. Этот способ подачи начинки для блинчиков мало известен, но он заслуживает вашего внимания!

Начинка имеет мягкий и насыщенный вкус, который прекрасно сочетается с горячими блинчиками, добавляя им особого шарма.

Необходимые продукты:

100 г сливочного масла

2 яйца

¼ ч. л. соли

Пошаговый рецепт:

Шаг 1:

Растопите сливочное масло в кастрюле на среднем огне до жидкого состояния.

Шаг 2:

Разбейте яйца в миску, добавьте щепотку соли и взбейте до однородности.

Шаг 3:

Как только масло растопится, влейте яйца в кастрюлю и постоянно помешивайте, чтобы они не подгорели. Когда смесь начнёт загустевать, снимите её с огня.

Шаг 4:

Переложите яично-масляную смесь в мисочку и подавайте с блинчиками.

Это блюдо не только простое, но и очень вкусное. Яично-масляная начинка идеально подходит к блинчикам, придавая им незабываемый вкус. Попробуйте этот рецепт, и он, возможно, станет вашим новым фаворитом!