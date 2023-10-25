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«Как у нас в 90-х»: российский блогер побывал в КНДР и поделился впечатлениями о местных магазинах

«Как у нас в 90-х»: российский блогер побывал в КНДР и поделился впечатлениями о местных магазинах

bangkokbook.ru

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Блогер-путешественник из России посетил Северную Корею и рассказал россиянам о внешнем виде местных продуктовых магазинов и супермаркетов, сообщила Lenta.ru.

Россиянин поделился в своем блоге с гражданами РФ, что супермаркеты в КНДР очень похожи на магазины советской эпохи во времена дефицита, другими словами, и интерьер, и ассортимент весьма серые и скудные. Также блогер добавил, что в подобные магазины в Северной Корее туристам попасть нельзя, так как иностранцам запрещено передвигаться по стране самостоятельно и в связи с этим за ними пристально следят, чтобы предупредить нарушения местных правил.

А вот подобие наших российских продуктовых магазинов «у дома» в КНДР представляют собой маленькие ларьки, по словам путешественника: «как было когда-то у нас в 90-х».

Также блогер рассказал, что в Пхеньяне работает всего один супермаркет, который был построен 10 лет назад. Туристов в этот магазин привозят, чтобы они смогли обменять деньги на местные воны и купить обычные продукты, никаких развлечений там нет. Более того, супермаркет в Пхеньяне - это единственный магазин, в который могут попасть иностранцы и использовать местную валюту, потому что в любых других местах туристам запрещено использовать воны.

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