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Как продавцы в «Пятёрочке» теперь обманывают пенсионеров: вот, такой трюк проворачивают по вашим пенсионным

В сети магазинов «Пятерочка» изменили систему с...

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В сети магазинов «Пятерочка» изменили систему скидок для пенсионеров, но, по мнению одного из сотрудников, новые правила сделали её почти бесполезной.

Давайте разберемся, что изменилось и почему пенсионеры не получают обещанную выгоду.

Как была скидка раньше?

Ранее пенсионеры могли рассчитывать на 10% скидку по понедельникам и 5% в остальные дни до 13:00. Скидка действовала на большинство товаров, и покупатели действительно экономили.

Что изменилось?

Теперь скидка в 10% действует каждый день до 13:00, но с рядом ограничений:

Необходимо предъявить пенсионное удостоверение: скидку не получит тот, кто не покажет документ, даже если выглядит как пенсионер.

Ограниченный ассортимент товаров: скидка не распространяется на товары по акциям (с желтыми ценниками), товары марки «Красная цена» и товары с ценниками «выгодно».

Почему скидка не работает?

Сотрудник «Пятерочки» объяснил, что большинство товаров в магазинах продаются с акциями или со скидкой «выгодно», что делает пенсионную скидку практически неприменимой. Товары без скидок (с белыми ценниками) часто имеют завышенную цену и не пользуются популярностью.

Кроме того, точного списка товаров, на которые распространяется скидка, нет, потому что ассортимент и акции меняются каждый день.

Последствия для покупателей и персонала

Пенсионеры, ожидавшие реальной выгоды, часто разочаровываются и обвиняют кассиров в обмане. Сотрудникам приходится объяснять сложные правила и сталкиваться с недовольством покупателей.

Новая пенсионная скидка в «Пятерочке» не оправдала ожиданий. Ограниченный список товаров делает её малоэффективной, что вызывает разочарование у пенсионеров и создает напряжение для сотрудников магазина, сообщает progorodsamara.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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