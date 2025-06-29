Как гром среди ясного неба: астролог Тамара Глоба назвала знак зодиака, которого в начале июля ждёт страшная судьба

Астролог Тамара Глоба сообщает, что начало июля станет трудным временем для Рыб.

В первую очередь внимание следует уделить своему здоровью, поскольку в этот период могут возникнуть проблемы, которые затмят другие сферы жизни. Однако астролог отмечает, что не стоит переживать, если правильно подойти к решению этих вопросов.

Что ожидает Рыб в июле:

Физическая уязвимость.

В этот период Рыбы могут испытывать усталость и слабость, что потребует особого внимания к своему состоянию и здоровью.

Эмоциональная лабильность.

Состояние здоровья может вызвать колебания настроения и эмоциональную нестабильность.

Риски в финансовой сфере.

Проблемы с деньгами и финансовыми вопросами также могут стать актуальными. Будьте осторожны с новыми сделками и финансовыми предложениями.

Как справиться с трудным периодом:

Оставаться спокойными.

Самообладание и спокойный подход к происходящему помогут избежать стресса и ненужных переживаний.

Заняться хобби и творчеством.

Творческая деятельность поможет отвлечься от проблем и найти радость в процессе.

Контролировать свои финансы.

Будьте осторожны с финансами, избегайте необдуманных вложений и тщательно проверяйте все финансовые предложения.

Когда произойдут изменения:

Главные события могут быть связаны с третьей декадой июня, когда интуиция Рыб будет работать в их пользу, если они прислушаются к себе.