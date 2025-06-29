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Как гром среди ясного неба: астролог Тамара Глоба назвала знак зодиака, которого в начале июля ждёт страшная судьба

Астролог Тамара Глоба сообщает, что начало июля...

habr.com

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Астролог Тамара Глоба сообщает, что начало июля станет трудным временем для Рыб.

В первую очередь внимание следует уделить своему здоровью, поскольку в этот период могут возникнуть проблемы, которые затмят другие сферы жизни. Однако астролог отмечает, что не стоит переживать, если правильно подойти к решению этих вопросов.

Что ожидает Рыб в июле:

  • Физическая уязвимость.
    В этот период Рыбы могут испытывать усталость и слабость, что потребует особого внимания к своему состоянию и здоровью.

  • Эмоциональная лабильность.
    Состояние здоровья может вызвать колебания настроения и эмоциональную нестабильность.

  • Риски в финансовой сфере.
    Проблемы с деньгами и финансовыми вопросами также могут стать актуальными. Будьте осторожны с новыми сделками и финансовыми предложениями.

Как справиться с трудным периодом:

  • Оставаться спокойными.
    Самообладание и спокойный подход к происходящему помогут избежать стресса и ненужных переживаний.

  • Заняться хобби и творчеством.
    Творческая деятельность поможет отвлечься от проблем и найти радость в процессе.

  • Контролировать свои финансы.
    Будьте осторожны с финансами, избегайте необдуманных вложений и тщательно проверяйте все финансовые предложения.

Когда произойдут изменения:

Главные события могут быть связаны с третьей декадой июня, когда интуиция Рыб будет работать в их пользу, если они прислушаются к себе.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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