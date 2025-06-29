Как гром среди ясного неба: астролог Тамара Глоба назвала знак зодиака, которого в начале июля ждёт страшная судьба
habr.com
Астролог Тамара Глоба сообщает, что начало июля станет трудным временем для Рыб.
В первую очередь внимание следует уделить своему здоровью, поскольку в этот период могут возникнуть проблемы, которые затмят другие сферы жизни. Однако астролог отмечает, что не стоит переживать, если правильно подойти к решению этих вопросов.
Что ожидает Рыб в июле:
Физическая уязвимость.
В этот период Рыбы могут испытывать усталость и слабость, что потребует особого внимания к своему состоянию и здоровью.
Эмоциональная лабильность.
Состояние здоровья может вызвать колебания настроения и эмоциональную нестабильность.
Риски в финансовой сфере.
Проблемы с деньгами и финансовыми вопросами также могут стать актуальными. Будьте осторожны с новыми сделками и финансовыми предложениями.
Как справиться с трудным периодом:
Оставаться спокойными.
Самообладание и спокойный подход к происходящему помогут избежать стресса и ненужных переживаний.
Заняться хобби и творчеством.
Творческая деятельность поможет отвлечься от проблем и найти радость в процессе.
Контролировать свои финансы.
Будьте осторожны с финансами, избегайте необдуманных вложений и тщательно проверяйте все финансовые предложения.
Когда произойдут изменения:
Главные события могут быть связаны с третьей декадой июня, когда интуиция Рыб будет работать в их пользу, если они прислушаются к себе.
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