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Изъять 60% квартир у неплатежеспособных: власти заговорили об изъятии квартир у граждан

Изъять 60% квартир у неплатежеспособных: власти заговорили об изъятии квартир у граждан

bangkokbook.ru

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Глава комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства, Андрей Широков, выразил беспокойство по поводу того, что большинство населения России не в состоянии оплатить расходы на содержание жилья, необходимые для его нормальной эксплуатации.

В беседе с aif.ru он подчеркнул, что средний платеж за содержание общедолевого имущества в стране составляет всего 25 рублей за один квадратный метр в месяц, что, согласно его мнению, недостаточно. Эксперт высказал предложение о необходимости увеличения платежей до уровня не менее 100 рублей за квадратный метр.

Широков выразил опасения относительно деградации инфраструктуры из-за недостатка финансирования, но признал, что повышение платежей сталкивается с непониманием со стороны населения. Он также раскритиковал приватизацию жилья в 90-е годы, считая ее одной из основных ошибок, приводящих к появлению «нищих собственников», неспособных обеспечивать управление своим жильем из-за ограниченных средств на обслуживание и ремонт.

Председатель комитета ТПП РФ предложил добровольную деприватизацию части квартир с использованием экономических стимулов, чтобы создать сегмент арендного субсидированного жилья, особенно для малоимущих, с предполагаемым переносом ответственности за содержание на муниципалитет.

В отличие от этого подхода, глава Альметьевского района, Тимур Нагуманов, предложил более решительные меры в отношении должников по услугам ЖКХ, предлагая изымать квартиры у должников в связи с общим долгом в 9 миллиардов рублей в Татарстане. Он выразил мнение, что существующие методы воздействия на должников неэффективны, и предложил также включить 2% долга неплательщиков в тарифы для всех жителей. Эти шаги, по мнению Нагуманова, помогли бы справиться с проблемой долгов по ЖКХ и обеспечить более эффективное взыскание задолженностей.

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