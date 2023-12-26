Иван Охлобыстин озвучил, из-за чего в России может произойти революция

Знаменитый российский актер Иван Охлобыстин выразил мнение о том, что вечеринка блогерши Анастасии Ивлеевой в стиле «almost naked» (почти голый), может спровоцировать в Российской Федерации революцию, потому что военнослужащие ВС России восприняли данное мероприятие как оскорбление, пишет ura.news.

Иван Охлобыстин написал в социальной сети Вконтакте, что бойцы, которые в настоящее время находятся на военной службе в армии России крайне негативно восприняли мероприятие Анастасии Ивлеевой в московском клубе Mutabor, для них данная вечеринка словно издевательство, так как в трудное для страны время подобные развращенные события не должны происходить вовсе. По мнению актера, такое сильное недовольство людей и приводит к революциям в странах.

Напомним, что 20 декабря текущего года в столице нашего государства прошла скандальная вечеринка, которую организовала известная блогерша Анастасия Ивлеева. Дресс-код мероприятия был весьма необычным и шокирующим: на гостях должно было быть минимум одежды. Посетили ее многие знаменитости, включая Лолиту и Филиппа Киркорова.