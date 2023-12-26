Новости России
· Ульяна Сенько

Иван Охлобыстин озвучил, из-за чего в России может произойти революция

Иван Охлобыстин озвучил, из-за чего в России может произойти революция

kino-teatr.ru

Подписаться в Telegram

Знаменитый российский актер Иван Охлобыстин выразил мнение о том, что вечеринка блогерши Анастасии Ивлеевой в стиле «almost naked» (почти голый), может спровоцировать в Российской Федерации революцию, потому что военнослужащие ВС России восприняли данное мероприятие как оскорбление, пишет ura.news.

Иван Охлобыстин написал в социальной сети Вконтакте, что бойцы, которые в настоящее время находятся на военной службе в армии России крайне негативно восприняли мероприятие Анастасии Ивлеевой в московском клубе Mutabor, для них данная вечеринка словно издевательство, так как в трудное для страны время подобные развращенные события не должны происходить вовсе. По мнению актера, такое сильное недовольство людей и приводит к революциям в странах.

Напомним, что 20 декабря текущего года в столице нашего государства прошла скандальная вечеринка, которую организовала известная блогерша Анастасия Ивлеева. Дресс-код мероприятия был весьма необычным и шокирующим: на гостях должно было быть минимум одежды. Посетили ее многие знаменитости, включая Лолиту и Филиппа Киркорова.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Камила Валиева выступила под трек АИГЕЛ

Гид по скидкам Казани

5 часов назад

Ничего не забыли? Список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2024 году

на отдушину поставить сетку от тараканов

Новости Татарстана

день назад

В центре Казани рядом с КФУ построят новый ЖК

Новости Татарстана

20 часов назад

Минниханов: «Миллионы страдают из-за обмеления Волги»

установка пластиковых труб в Москве

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане за год выросло количество преступлений

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане изменили цены на вывоз мусора

Новости Татарстана

18 часов назад

В Казани не хватает более 1,5 тысяч работников общественного транспорта

Новости Татарстана

17 часов назад

Подсветка Казанского цирка предсказывает погоду
Лонгриды
3 дня назад

Снега много, а убирать некому: почему в Казани уже не первый год катастрофически не хватает дворников

Снега много, а убирать некому: почему в Казани уже не первый год катастрофически не хватает дворников

Новости Татарстана

час назад

В бюджет Казани поступило 400 млн рублей от работы городских парковок

Гид по скидкам Казани

4 часа назад

Успеть все за одну ночь: где казанцы веселятся перед свадьбами

Важное в РТ

час назад

билайн назвал самое популярное приложение среди казанцев

Важное в РТ

2 часа назад

СБЕР ЕАПТЕКА открылась еще в одном отделении Сбера в Казани
В Казани заработали елочные базары: сколько стоит хвойный символ Нового года и где его купить
Лонгриды
5 дней назад

В Казани заработали елочные базары: сколько стоит хвойный символ Нового года и где его купить

Новости Татарстана

5 часов назад

Минниханов: Товарооборот между Китаем и Татарстаном превысит $2 млрд в 2023 году

Новости Татарстана

16 часов назад

Стало известно, как будет ходить общественный транспорт в новогодние праздники в Казани

Новости Татарстана

17 часов назад

Подсветка Казанского цирка предсказывает погоду
Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.
Полезное
6 дней назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.