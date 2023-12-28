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Иван Охлобыстин озвучил, из-за чего в России может начаться революция

Иван Охлобыстин озвучил, из-за чего в России может начаться революция

dzen.ru

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Актер Иван Охлобыстин заявил, что «голая» вечеринка, которую устроила блогер Анастасия Ивлеева, может спровоцировать в нашей стране революцию, потому что данное мероприятие вызвало колоссальную волну негативных эмоций у многих людей, пишет ura.news.

В столице нашего государства 20 декабря 2023 года прошло мероприятие, организованные известной российской блогершой Анастасией Ивлеевой, стиль которого назывался «almost naked» (почти голый). То есть дресс-код для вечеринки заключался в том, что на гостях должно было быть минимум одежды. Данное мероприятие посетило большое количество знаменитостей, певцов, певиц и других известных медийных личностей.

Кадры и фотографии с «голой» вечеринки были распространены по сети и вызвали самые разные эмоции у общественности, впоследствии свое внимание на мероприятие обратили и власти РФ, включая Роскомнадзор, который разбирался в том, несет ли вечеринка пропаганду запрещенных в нашей стране движений.

Вместе с тем крайнее недовольство и даже гнев мероприятие в «голом» стиле вызвало у военнослужащих россиян, которые в настоящее время либо находятся в зоне боевых действий на Украине, либо проходят военную подготовку.

Актер Иван Охлобыстин отметил, что россияне, находящиеся на данный момент на военной службе, восприняли мероприятие Анастасии Ивлеевой как оскорбление и издевательство. По мнению актера подобные ситуации могут спровоцировать в нашей стране революцию.

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