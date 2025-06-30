Исконно белорусские «колдуны» - вся семья просит добавки: традиционный, но очень вкусный рецепт
kasheloff.ru
Колдуны — это вкусное белорусское блюдо, представляющее собой картофельные зразы с мясной начинкой. Они обладают невероятно мягкой текстурой и насыщенным вкусом, что делает их идеальным выбором для семейного ужина.
Что такое колдуны?
Это традиционные картофельные котлеты, в которых тесто мягкое, а начинка — сочная мясная смесь с луком и чесноком. Колдуны становятся невероятно нежными и вкусными после жарки.
Ингредиенты:
Картофель — 1 кг
Мясной фарш (говядина или смесь) — 500 г
Репчатый лук — 2 шт.
Чеснок — 3 зубчика
Яйцо — 1 шт.
Мука — 3–4 ст. ложки
Соль, перец — по вкусу
Растительное масло — для жарки
Приготовление:
Отварите картофель и сделайте пюре, остудите его.
Обжарьте мелко нарезанный лук с чесноком, добавьте фарш, посолите и поперчите. Обжаривайте до готовности.
В пюре добавьте яйцо и муку, замесите мягкое тесто.
Сформируйте лепешки, положите начинку и защипите края.
Обваляйте колдуны в муке и обжаривайте до золотистого цвета.
Как подавать?
Подавайте горячими с сметаной или грибным соусом.
Почему стоит попробовать?
Колдуны — это простое в приготовлении, но очень сытное блюдо, которое понравится всем любителям белорусской кухни.
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