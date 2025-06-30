Исконно белорусские «колдуны» - вся семья просит добавки: традиционный, но очень вкусный рецепт

Колдуны — это вкусное белорусское блюдо, представляющее собой картофельные зразы с мясной начинкой. Они обладают невероятно мягкой текстурой и насыщенным вкусом, что делает их идеальным выбором для семейного ужина.

Что такое колдуны?

Это традиционные картофельные котлеты, в которых тесто мягкое, а начинка — сочная мясная смесь с луком и чесноком. Колдуны становятся невероятно нежными и вкусными после жарки.

Ингредиенты:

Картофель — 1 кг

Мясной фарш (говядина или смесь) — 500 г

Репчатый лук — 2 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Яйцо — 1 шт.

Мука — 3–4 ст. ложки

Соль, перец — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Приготовление:

Отварите картофель и сделайте пюре, остудите его. Обжарьте мелко нарезанный лук с чесноком, добавьте фарш, посолите и поперчите. Обжаривайте до готовности. В пюре добавьте яйцо и муку, замесите мягкое тесто. Сформируйте лепешки, положите начинку и защипите края. Обваляйте колдуны в муке и обжаривайте до золотистого цвета.

Как подавать?

Подавайте горячими с сметаной или грибным соусом.

Почему стоит попробовать?

Колдуны — это простое в приготовлении, но очень сытное блюдо, которое понравится всем любителям белорусской кухни.