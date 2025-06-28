Исконно белорусские «колдуны» - вся семья будет просить добавки: лёгкий, но очень вкусный рецепт
kasheloff.ru
Колдуны — это одно из самых популярных традиционных белорусских блюд, которое представляет собой пышные картофельные зразы с мясной начинкой. Эти котлеты с мягким тестом и сочным мясом станут отличным угощением для всей семьи.
Что такое колдуны?
Колдуны — это картофельные котлеты с нежным тестом и мясной начинкой. Внутри находится смесь мяса, лука и чеснока, которая придает блюду насыщенный вкус и аромат.
Ингредиенты:
Картофель — 1 кг
Мясной фарш (говядина или смесь) — 500 г
Репчатый лук — 2 шт.
Чеснок — 3 зубчика
Яйцо — 1 шт.
Мука — 3–4 ст. ложки
Соль, перец — по вкусу
Растительное масло — для жарки
Приготовление:
Отварите картофель в подсоленной воде и сделайте пюре, остудите его.
Обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета, добавьте мясной фарш, посолите и поперчите, продолжайте жарить.
В пюре добавьте яйцо и муку, замесите мягкое тесто.
Сформируйте из теста лепешки, положите начинку и защипите края.
Обваляйте колдуны в муке и обжаривайте до золотистой корочки с обеих сторон.
Как подавать?
Подавайте горячими с соусом из сметаны или грибным соусом, чтобы раскрыть вкус.
Почему стоит попробовать?
Колдуны — это простое и сытное блюдо, которое украсит любой стол и будет по душе всей семье.
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