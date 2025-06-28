Исконно белорусские «колдуны» - вся семья будет просить добавки: лёгкий, но очень вкусный рецепт

Колдуны — это одно из самых популярных традиционных белорусских блюд, которое представляет собой пышные картофельные зразы с мясной начинкой. Эти котлеты с мягким тестом и сочным мясом станут отличным угощением для всей семьи.

Что такое колдуны?

Колдуны — это картофельные котлеты с нежным тестом и мясной начинкой. Внутри находится смесь мяса, лука и чеснока, которая придает блюду насыщенный вкус и аромат.

Ингредиенты:

Картофель — 1 кг

Мясной фарш (говядина или смесь) — 500 г

Репчатый лук — 2 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Яйцо — 1 шт.

Мука — 3–4 ст. ложки

Соль, перец — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Приготовление:

Отварите картофель в подсоленной воде и сделайте пюре, остудите его. Обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета, добавьте мясной фарш, посолите и поперчите, продолжайте жарить. В пюре добавьте яйцо и муку, замесите мягкое тесто. Сформируйте из теста лепешки, положите начинку и защипите края. Обваляйте колдуны в муке и обжаривайте до золотистой корочки с обеих сторон.

Как подавать?

Подавайте горячими с соусом из сметаны или грибным соусом, чтобы раскрыть вкус.

Почему стоит попробовать?

Колдуны — это простое и сытное блюдо, которое украсит любой стол и будет по душе всей семье.