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Исчезнет с 1 февраля: покупателей Пятерочка и Магнит ждёт неприятный сюрприз на кассах

Кассы самообслуживания изначально задумывались ...

PROKAZAN

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Кассы самообслуживания изначально задумывались как способ ускорить процесс оплаты и снизить нагрузку на персонал магазинов.

Однако со временем они стали лазейкой для недобросовестных покупателей, которые находят способы обойти систему и получить товары дешевле или вовсе бесплатно.

Как кассы самообслуживания становятся объектом мошенничества?

Среди наиболее распространенных схем обмана выделяются:

  • Подмена товара – дорогие позиции пробиваются как более дешевые. Например, алкоголь могут сканировать под видом обычной бутылки воды, а экзотические фрукты – как привычные бананы.
  • Игнорирование сканирования – покупатель просто кладет товар в пакет, не проводя его через терминал, надеясь на невнимательность персонала.
  • Использование альтернативных кодов – некоторые умудряются выбирать для взвешивания дешевый аналог, например, мясо пробивают как овощи.

Согласно исследованию Ipsos, более 6 миллионов человек признаются, что злоупотребляют доверием магазинов, пользуясь кассами самообслуживания. Каждый восьмой покупатель намеренно выбирает более дешевый вариант товара, а почти половина респондентов (48%) не считает такие действия чем-то предосудительным.

Какие меры принимают магазины?

Чтобы бороться с обманом, торговые сети внедряют современные методы контроля:

  • Системы видеонаблюдения – камеры фиксируют движения покупателей, выявляя подозрительное поведение.
  • Мониторинг касс работниками – сотрудники наблюдают за экраном и могут мгновенно реагировать на подозрительные случаи.
  • Искусственный интеллект – анализирует внешние характеристики товара и сопоставляет его с тем, что выбрал покупатель (например, различает бананы и авокадо).
  • Весовые датчики – если указанный вес не совпадает с фактическим, система блокирует покупку и требует вмешательства сотрудника.

Будущее касс самообслуживания

Несмотря на высокий уровень мошенничества, кассы остаются востребованными, особенно в крупных супермаркетах. Однако их дальнейшее использование зависит от уровня доверия между клиентами и магазинами. Если махинации станут массовыми, ритейлеры могут вернуть традиционные кассы с персоналом или ужесточить контроль, внедряя новые технологии распознавания, сообщает «Про Город Пермь».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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