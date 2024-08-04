Ирина Болгар выложила первое совместное фото с Павлом Дуровым — доказательства, что он отец ее детей

В центре скандальных новостей оказался Павел Дуров, основатель популярного мессенджера Telegram, после того как одна из его знакомых, Ирина Болгар, раскрыла информацию о его малоизвестной личной жизни. Ирина, утверждающая, что у неё и Павла трое общих детей, обратилась в редакцию российской версии журнала Forbes с просьбой исправить данные о количестве потомков Дурова, которых, по её словам, на самом деле пять.

История началась в 2012 году, когда Ирина и Павел встретились и вскоре начали жить вместе. Их семейная жизнь была отмечена рождением трёх детей: дочери Леи в декабре 2013 года, сына Даниэля в январе 2016 года и младшего Давида в сентябре 2017 года. Ирина делится, что Павел приезжал в Петербург, чтобы увидеть новорожденного сына, несмотря на свои редкие визиты в Россию после 2014 года.

После рождения последнего ребёнка Ирина с детьми переехала в ОАЭ, а затем в Латвию и окончательно обосновалась в Швейцарии. Там она перевела на французский и английский языки все необходимые документы, включая свидетельства о рождении детей и документы, подтверждающие отцовство Дурова. Переводчик из швейцарской ассоциации устных и письменных переводчиков AIT подтвердил подлинность этих документов, подчеркнув, что на них был проставлен апостиль.

Ирина активно делится своей историей в социальных сетях, где она стала известна как "мать драконов". Она также опубликовала семейные фотографии с Павлом и детьми, дополнительно подкрепляя свои слова.

Эта история проливает свет на личную жизнь одного из самых загадочных технологических предпринимателей современности и поднимает вопросы о воздействии его работы и общественного образа на личную жизнь. В то время как Дуров продолжает уклоняться от подробностей своей личной жизни, история Ирины Болгар остаётся одним из немногих источников, раскрывающих тайны за фасадом создателя одного из самых популярных в мире приложений.