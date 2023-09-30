Инсульт ошибок не простит: врач рассказала на что надо обращать внимание пожилым людям

В России ежегодно фиксируется около 15 миллионов случаев инсульта. Это говорит о том, что на 100 000 человек приходится 420 случаев. Но в 75% избежать инсульт можно соблюдая ряд прави.

Для предотвращения инсульта, старшим людям следует тщательно контролировать свое артериальное давление, сообщает опытный терапевт Надежда Чернышова.

Чернышова заметила, что вначале могут возникать и исчезать самостоятельно так называемые транзиторные ишемические атаки (микроинсульты).

Чернышова подчеркнула признаки нарушения кровоснабжения мозга:

Слабость в руках или ногах

Нарушение речи

Нестабильность движения, шаткость походки

Головокружение

Если эти проблемы не исчезают самостоятельно в течение 20 минут, стоит обратиться к специалисту.

Чернышова уверена, что если в такой ситуации не начать обследование, то это в конечном итоге приведет к инсульту.

Для профилактики врач рекомендует чаще находиться на свежем воздухе, поддерживать физическую активность и научиться справляться со стрессом.