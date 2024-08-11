Индексацию отменят, а пенсии пересчитают. Пенсионеры готовятся к большому сюрпризу c 1 августа

Пересмотр методов начисления пенсий скоро затронет старшее поколение, согласно последним новостям от эксперта по пенсионным вопросам Сергея Власова, который поделился информацией с primpress. Традиционная система индексации пенсий будет заменена новым подходом — ежегодным пересмотром пенсий, начиная с этого августа.



Сергей Власов подчеркнул, что предстоящие изменения повлияют на пенсионеров, которые приняли статус налоговых резидентов, в частности на тех, кто перешёл к самозанятости. Такой выбор оказывается привлекательным для многих пожилых людей, особенно для тех, кто использует свою недвижимость для аренды или занимается предоставлением индивидуальных услуг, включая образовательные.



Пенсионеры, которые решили зарегистрироваться как самозанятые, ожидают определенные бонусы. Те из них, кто продолжает трудиться официально, смогут существенно сократить налоговые выплаты. Помимо этого, именно эта категория пенсионеров может ожидать последовательное увеличение своих пенсионных выплат, поскольку процесс индексации для них будет возобновлен с начала следующего года. В то время как те, кто выбрали путь самозанятости, увидят повышение своих пенсий уже скоро.Однако пенсионеры, которые самостоятельно оплачивают обязательные страховые взносы, не увидят индексации своих пенсий. Взамен, ежегодно в августе будет производиться корректировка размера пенсий, основанная на сумме взносов, поступивших в Пенсионный фонд России в течение предшествующего года.