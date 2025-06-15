Иначе и быть не могло: что поменяется на российском рынке недвижимости с 1 июля 2025 года

По данным сервиса «Яндекс Аренда», в мае рынок аренды жилья в России продемонстрировал сезонное затишье. Активность арендаторов и собственников снизилась — традиционно это связано с майскими праздниками и началом отпускного сезона.

Ситуация на рынке жилья в мегаполисах

В городах-миллионниках наблюдалось снижение спроса, при этом арендные ставки оставались стабильными. Исключением стали Москва и Санкт-Петербург, где зафиксирован рост медианных цен. В целом, по 16 крупным городам медианная ставка аренды составила 34 000 рублей — это на 0,6% ниже, чем в апреле.

Изменения по типам жилья:

Студии: 27 000 рублей (-0,9%)

Однокомнатные квартиры: 30 000 рублей (+0,1%)

Двухкомнатные квартиры: 40 000 рублей (+0,9%)

Трёхкомнатные квартиры: 57 000 рублей (-0,1%)

Разные города демонстрировали разнонаправленные изменения — рост цен в одних регионах обусловлен выходом на рынок новых квартир от инвесторов.

Прогноз на июль 2025 года

Руководитель «Яндекс Аренды» Роман Жуков отмечает, что в июне сохраняется умеренное повышение ставок (+0,6%) и снижение количества доступных объектов (-0,9%). Середина лета традиционно сопровождается всплеском интереса со стороны студентов, специалистов и временно отсутствовавших арендаторов, что может привести к увеличению цен — особенно на доступное жильё.

Что происходит с коммерческой недвижимостью?

С 1 июля 2025 года рынок аренды коммерческой недвижимости продолжит демонстрировать разнонаправленную динамику на фоне высокой ключевой ставки и изменений налоговой нагрузки.

Офисы: Спрос на гибридные форматы растёт, особенно среди малого и среднего бизнеса. В Москве и Петербурге наблюдается нехватка качественных площадей, что ведёт к росту арендных ставок в бизнес-центрах премиум-класса.

Торговая недвижимость: Интерес к крупным ТРЦ снижается, тогда как небольшие объекты у жилых домов и на первых этажах остаются востребованными благодаря стабильному пешеходному трафику.

Складская недвижимость: Это сегмент лидирует по росту. Электронная коммерция и логистика подстегивают спрос, в результате чего ставки аренды увеличились на 40–45% по сравнению с предыдущими годами. Склады становятся всё более привлекательными для инвесторов.

Ожидания на второе полугодие 2025 года

По словам Андрея Глушкина, председателя совета директоров УК «Открытый мир», с июля ожидается продолжение умеренного роста ставок на коммерческую аренду. Однако высокая ставка ЦБ и налоговое давление могут ограничить активность арендаторов, особенно малого бизнеса. Наибольшую выгоду получат объекты с высокой ликвидностью и устойчивой доходностью.