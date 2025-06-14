Иначе и быть не могло: что изменится на российском рынке недвижимости с 1 июля 2025 года

Согласно данным «Яндекс Аренды», в мае на рынке аренды жилья были зафиксированы сезонные изменения. Активность как арендаторов, так и собственников снизилась, что связано с длинными выходными и приближающимся отпускным сезоном.

В крупных городах-миллионниках спрос на аренду жилья несколько снизился, а стоимость оставалась стабильной, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, где отмечен рост медианных ставок. В среднем по 16 мегаполисам медианная ставка долгосрочной аренды составила 34 000 рублей, что на 0,6 % ниже по сравнению с предыдущим месяцем.

Изменения медианных ставок по типам жилья были неоднородными. Стоимость аренды студий снизилась до 27 000 рублей (-0,9 % за месяц), в то время как однокомнатные квартиры оставались на уровне 30 000 рублей (+0,1 % за месяц). Медианная ставка аренды двухкомнатных квартир составила 40 000 рублей (+0,9 %), а трёхкомнатных — 57 000 рублей (-0,1 %).

В некоторых городах наблюдался не только спад, но и рост цен, что связано с изменениями в структуре предложения, например, с выходом на рынок новых инвестиционных квартир.

Прогноз на июль 2025 года

По словам Романа Жукова, руководителя сервиса «Яндекс Аренда», в июне продолжается тенденция мая: небольшие изменения в стоимости аренды (+0,6 %) и сокращение предложения (-0,9 %). Однако в середине июля, с возвращением арендаторов и собственников после отпусков, ожидается рост активности на рынке. Будет увеличиваться спрос, особенно в крупных городах, где начинается поисковая активность студентов и специалистов, а также повышение спроса на жильё на второй половине лета. Это может привести к росту ставок, особенно в наиболее бюджетных сегментах.

Что будет с ценами на аренду коммерческой недвижимости с 1 июля 2025 года?

В июле 2025 года рынок коммерческой недвижимости продолжит демонстрировать устойчивый, но неоднозначный рост. На фоне высокой ключевой ставки и изменений в налоговой политике арендаторы и инвесторы продолжают адаптироваться к новым условиям.

Офисный сегмент продолжает восстанавливаться после пандемийного спада, но с акцентом на гибкость. Малые и средние компании всё чаще выбирают коворкинги и гибридные офисы, что помогает им оптимизировать расходы. В крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, дефицит качественных офисных площадей приводит к росту ставок в премиальных бизнес-центрах.

Торговая недвижимость сталкивается с падением интереса к крупным торговым центрам, но наблюдается рост популярности малых торговых объектов, особенно в жилых районах и на первых этажах зданий. Такие локации обеспечивают стабильный пешеходный трафик и привлекательны для магазинов, предлагающих товары повседневного спроса.

Складская недвижимость демонстрирует наибольший рост, чему способствуют электронная коммерция и развитие логистических цепочек. Спрос на складские площади значительно превышает предложение, что привело к росту арендных ставок на 40–45 % по сравнению с предыдущими годами. Это делает склады привлекательными для инвесторов.

Прогноз на второе полугодие 2025 года

Андрей Глушкин, председатель совета директоров управляющей компании «Открытый мир», отметил, что с 1 июля 2025 года ставки на коммерческую недвижимость, скорее всего, продолжат умеренный рост, особенно в сегментах с высоким спросом и ограниченным предложением. Однако высокая ключевая ставка и налоговая нагрузка будут сдерживать активность части арендаторов, особенно малого бизнеса. В этих условиях выиграют объекты с высокой ликвидностью и стабильной доходностью.