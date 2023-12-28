И работающим, и неработающим: Социальный фонд РФ начал прием заявлений на выплату 15 000 рублей россиянам

Гражданам Российской Федерации сообщили о денежной государственной выплате, которую нужно оформить в ближайшее время: СФР начал прием заявлений на пособие, сумма которого может быть равна 15 000 рублей, пишет PRIMPRESS.

Юрист Ирина Сиваков пояснила, что под вышеназванной выплатой имеется в виду единое пособие на детей, которое появилось в нашей стране в текущем 2023 году. Социальный фонд Российской Федерации заявил, что прием заявлений на продление данной государственной поддержки в новом году уже начался.

Согласно действующим нормам в России, единое пособие назначается на один год, а для того, чтобы продлить выплаты, необходимо подать заявление в ведомство. Другими словами, граждане, которые хотят продолжать получать названные выплаты, каждый год должен подтверждать документально, что их семья нуждается в финансовой поддержке от государства.

У тех россиян, срок начисления единого пособия которых заканчивается в текущем декабре, нужно подать заявление в СФР до его завершения с помощью портала Госуслуг или МФЦ.

Ирина Сивакова уточнила, что если россияне не успеют подать заявление в декабре, то это не критично, так как подать его можно и позже, но в этом случае деньги начнут приходить с месяца подачи заявления.