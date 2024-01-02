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И работающим, и неработающим: Соцфонд РФ начал прием заявлений на выплату 15 тысяч рублей жителям России

И работающим, и неработающим: Соцфонд РФ начал прием заявлений на выплату 15 тысяч рублей жителям России

9111.ru

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Согласно информации, российский Соцфонд начал принимать заявления от граждан на получение единовременного пособия на детей. Эта выплата может достигать 15 000 рублей, передает информационно-новостной портал PRIMPRESS.

Россияне могут подавать зяявления для продления этой выплаты на следующий год. Единовременное пособие на детей назначается на год, и его необходимо продлевать, чтобы деньги продолжали поступать на счет. Заявления можно подавать через портал государственных услуг или лично в многофункциональных центрах (МФЦ).

Для продления пособия семьи должны предоставить необходимые документы и подтвердить своё право на получение средств. Семьи, у которых срок выплаты истекает в декабре, должны подать заявление как можно скорее. Рассмотрение заявлений производится с учетом доходов семьи, и важно, чтобы доход на одного члена семьи был ниже минимального установленного в регионе. Пособие могут получать родители, работающие или не работающие, при условии наличия объективных оснований для отсутствия работы.

Если же россияне не успели подать заявление на продление выплаты единого пособия в декабре 2023 года, то они могут сделать это позже, однако деньги в этом случае начнут приходить с месяца подачи документов.

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