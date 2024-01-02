И работающим, и неработающим: Соцфонд РФ начал прием заявлений на выплату 15 тысяч рублей жителям России
9111.ru
Согласно информации, российский Соцфонд начал принимать заявления от граждан на получение единовременного пособия на детей. Эта выплата может достигать 15 000 рублей, передает информационно-новостной портал PRIMPRESS.
Россияне могут подавать зяявления для продления этой выплаты на следующий год. Единовременное пособие на детей назначается на год, и его необходимо продлевать, чтобы деньги продолжали поступать на счет. Заявления можно подавать через портал государственных услуг или лично в многофункциональных центрах (МФЦ).
Для продления пособия семьи должны предоставить необходимые документы и подтвердить своё право на получение средств. Семьи, у которых срок выплаты истекает в декабре, должны подать заявление как можно скорее. Рассмотрение заявлений производится с учетом доходов семьи, и важно, чтобы доход на одного члена семьи был ниже минимального установленного в регионе. Пособие могут получать родители, работающие или не работающие, при условии наличия объективных оснований для отсутствия работы.
Если же россияне не успели подать заявление на продление выплаты единого пособия в декабре 2023 года, то они могут сделать это позже, однако деньги в этом случае начнут приходить с месяца подачи документов.