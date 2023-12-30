И работающим, и неработающим: СФР начал прием заявлений на выплату 15 000 рублей россиянам

Социальный фонд Российской Федерации объявил, что прием заявлений на выплату единого пособия начался. Сумма такой государственной поддержки будет доходить до 15 тыс. рублей, пишет PRIMPRESS.

Юрист объяснил, что единым пособием в настоящее время называется выплата на детей, которая назначается на один год. Чтобы получать деньги после завершения 12-месячного периода, нужно снова подавать заявление в СФР.

Данная процедура необходима для того, чтобы ведомство проверило доходы семьи, так как единое пособие выплачивается только тем семьям, чьи доходы на одного человека ниже прожиточного минимума, установленного российским законодательством.