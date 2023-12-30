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И работающим, и неработающим: СФР начал прием заявлений на выплату 15 000 рублей россиянам

И работающим, и неработающим: СФР начал прием заявлений на выплату 15 000 рублей россиянам

pro-volhov.ru

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Социальный фонд Российской Федерации объявил, что прием заявлений на выплату единого пособия начался. Сумма такой государственной поддержки будет доходить до 15 тыс. рублей, пишет PRIMPRESS.

Юрист объяснил, что единым пособием в настоящее время называется выплата на детей, которая назначается на один год. Чтобы получать деньги после завершения 12-месячного периода, нужно снова подавать заявление в СФР.

Данная процедура необходима для того, чтобы ведомство проверило доходы семьи, так как единое пособие выплачивается только тем семьям, чьи доходы на одного человека ниже прожиточного минимума, установленного российским законодательством.

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