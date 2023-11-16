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И работающим, и не работающим: стало известно на сколько повысят пенсию в России

И работающим, и не работающим: стало известно на сколько повысят пенсию в России

novyefoto.ru

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Стало известно, что Государственная дума официально приняла закон, подразумевающий повышение пенсий для работающих и неработающих пожилых граждан России в 2024 году, сообщает «Лента.ру».

Согласно документу, с 1 января 2024 года индексация страховых выплат по возрасту составит 7,5%. Таким образом, пенсии для работающих пенсионеров увеличатся на 1572 рубля, а для неработающих на 1631 рубль, и суммы выплат станут равны 22 605 и 23 449 рублей в соответствии со статусом.

На страховые пенсионные выплаты с предстоящего нового 2024 года из федерального бюджета запланировано дополнительно выделить 234 миллиарда рублей, рассказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Добавим, что ранее в Госдуме Российской Федерации рассматривалось предложение о 13-ой пенсии, которая согласно инициативе должна была выплачиваться пожилым россиянам к новогодним праздникам, так как в этот период граждане тратят намного больше денежных средств, чем обычно. Например, накрывают новогодние столы, покупают подарки близким и друзьям, ездят в гости или же посещают мероприятия. Однако вышеназванная инициатива не нашла отклика у властей нашего государства и была отклонена в первом чтении.

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