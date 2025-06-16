Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«И наступит мир»: Ватикан скрывал пророчество о РФ, известное как Тайна Фатимы

Пока Ватикан под его руководством формирует кур...

acidigital.com

Подписаться на Дзен.канал

Первый месяц понтификата нового Папы Римского Льва XIV, американца Роберта Фрэнсиса Прево, вызвал значительный интерес у мировой общественности.

Пока Ватикан под его руководством формирует курс, вновь поднимаются вопросы о неразгаданных загадках — в том числе о знаменитых «Тайнах Фатимы», в которых упоминается Россия.

Мистическое наследие: откровения Фатимы

В 1917 году в португальском городке Фатима трое детей-пастухов — Лусия Сантуш и её двоюродные брат с сестрой, Жасинта и Франсишку Марту — сообщили о явлении Девы Марии. Та поделилась с ними пророчествами, которые позже назовут «Три тайны Фатимы». Явление сопровождалось необычным небесным феноменом — «танцем солнца», наблюдавшимся сотнями людей.

В 1930 году Католическая церковь признала произошедшее чудом. Несмотря на насмешки и давление, дети стояли на своём. Их откровения стали объектом религиозного почитания и многочисленных споров.

Что известно о тайнах?

Первая тайна описывает ужасы ада.

Вторая предупреждает о мировых войнах и подчёркивает необходимость посвящения России Непорочному Сердцу Марии. По словам Лусии, только это способно принести мир, иначе Россия «распространит свои ошибки по всему миру».

Третья тайна, обнародованная в 2000 году, символично изображает гибель святого епископа в разрушенном городе. Однако многие убеждены: это — лишь часть истины. Ходят слухи, что Ватикан хранит четвёртую тайну, в которой также упоминается Россия и её значение в судьбе мира.

Россия и религиозная дипломатия

В разные годы разные понтифики касались темы России. Иоанн Павел II посвятил её Марии, не упомянув напрямую. Папа Франциск в 2022 году также молился о России и Украине, но уклончиво. Возможно, Ватикан осознанно избегает открытого текста — в архивах может храниться больше, чем было официально раскрыто.

Теории и альтернативные объяснения

Скептики утверждают, что события могли быть следствием коллективных иллюзий или психосоматических реакций. Некоторые учёные связывают феномены с редкими природными явлениями. Есть и те, кто полагает, что инопланетяне использовали образ Девы Марии, чтобы донести предупреждение человечеству.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

15 часов назад

РТ вновь атаковали БПЛА: один человек погиб

Лонгриды

день назад

Почему молодые специалисты в Татарстане боятся успеха: синдром самозванца в действии

жук после которого воняет

Не у нас

18 часов назад

Учёные выяснили, какие лекарства опасны для печени

Интересное в Казани

2 дня назад

Что убивает бизнес незаметно: три мысленных эксперимента, которые стоит пройти каждому предпринимателю

замена подоконников пластиковых окон в Санкт-Петербурге

Не у нас

9 часов назад

Власти Германии хотят направить деньги со "спящих" счетов на социальные проекты

Не у нас

9 часов назад

Под Воскресенском снимают фильм о колокольном звоне в заброшенном храме

Не у нас

день назад

Учёные Гарварда раскрыли диету, защищающую от рака поджелудочной железы

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ограничили скорость мобильного интернета
Новости Казани
2 дня назад

Казань готовится к главному Сабантую республики, который пройдет 21 июня

Казань готовится к главному Сабантую республики.

Не у нас

5 минут назад

В РПЦ рассчитывают на активность священников в соцсетях

Не у нас

5 минут назад

Каждый пятый житель России находится в группе риска по диабету

Не у нас

10 минут назад

Арматура подешевела до уровня конца 2022 года

Не у нас

10 минут назад

В Дагестане вложили 63 миллиарда в развитие туризма
Город с душой: как Иннополис отметил свой 10-ле...
Лонгриды
3 дня назад

Город с душой: как Иннополис отметил свой 10-летний юбилей

Не у нас

15 минут назад

Китай испытал чип, позволяющий управлять техникой силой мысли

Не у нас

15 минут назад

Минстрой удваивает плату за воду без счётчиков накануне повышения тарифов

Не у нас

20 минут назад

Глава правительства Канады нацелен на восстановление диалога с Индией
Интересное в Казани
5 дней назад

Как выбрать идеальный жилой комплекс? Четыре удивительные истории