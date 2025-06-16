«И наступит мир»: Ватикан скрывал пророчество о РФ, известное как Тайна Фатимы

Первый месяц понтификата нового Папы Римского Льва XIV, американца Роберта Фрэнсиса Прево, вызвал значительный интерес у мировой общественности.

Пока Ватикан под его руководством формирует курс, вновь поднимаются вопросы о неразгаданных загадках — в том числе о знаменитых «Тайнах Фатимы», в которых упоминается Россия.

Мистическое наследие: откровения Фатимы

В 1917 году в португальском городке Фатима трое детей-пастухов — Лусия Сантуш и её двоюродные брат с сестрой, Жасинта и Франсишку Марту — сообщили о явлении Девы Марии. Та поделилась с ними пророчествами, которые позже назовут «Три тайны Фатимы». Явление сопровождалось необычным небесным феноменом — «танцем солнца», наблюдавшимся сотнями людей.

В 1930 году Католическая церковь признала произошедшее чудом. Несмотря на насмешки и давление, дети стояли на своём. Их откровения стали объектом религиозного почитания и многочисленных споров.

Что известно о тайнах?

Первая тайна описывает ужасы ада.

Вторая предупреждает о мировых войнах и подчёркивает необходимость посвящения России Непорочному Сердцу Марии. По словам Лусии, только это способно принести мир, иначе Россия «распространит свои ошибки по всему миру».

Третья тайна, обнародованная в 2000 году, символично изображает гибель святого епископа в разрушенном городе. Однако многие убеждены: это — лишь часть истины. Ходят слухи, что Ватикан хранит четвёртую тайну, в которой также упоминается Россия и её значение в судьбе мира.

Россия и религиозная дипломатия

В разные годы разные понтифики касались темы России. Иоанн Павел II посвятил её Марии, не упомянув напрямую. Папа Франциск в 2022 году также молился о России и Украине, но уклончиво. Возможно, Ватикан осознанно избегает открытого текста — в архивах может храниться больше, чем было официально раскрыто.

Теории и альтернативные объяснения

Скептики утверждают, что события могли быть следствием коллективных иллюзий или психосоматических реакций. Некоторые учёные связывают феномены с редкими природными явлениями. Есть и те, кто полагает, что инопланетяне использовали образ Девы Марии, чтобы донести предупреждение человечеству.