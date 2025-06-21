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Гром среди ясного неба: астролог Глоба назвала знак зодиака, который под конец июня ждёт страшная участь

В конце июня Рыбы могут столкнуться с серьёзным...

horoscopes.rambler.ru

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В конце июня Рыбы могут столкнуться с серьёзными трудностями, как сообщает астролог Тамара Глоба на своём YouTube-канале.

Представителям знака, которым управляет Нептун, предстоит решать проблемы со здоровьем. После периода стабильности и удачи наступает сложный период. В это время лучше сосредоточиться на себе и своих делах.

«Работайте над делами, связанными с детьми и творчеством. Ваши близкие люди активно помогут вам в этих начинаниях. Однако некоторые из них могут оказаться непорядочными в финансовых вопросах или даже попытаться обмануть вас. Ключевые события, вероятно, произойдут в третьей декаде месяца», — предупредила астролог.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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