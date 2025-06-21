Гром среди ясного неба: астролог Глоба назвала знак зодиака, который под конец июня ждёт страшная участь

В конце июня Рыбы могут столкнуться с серьёзными трудностями, как сообщает астролог Тамара Глоба на своём YouTube-канале.

Представителям знака, которым управляет Нептун, предстоит решать проблемы со здоровьем. После периода стабильности и удачи наступает сложный период. В это время лучше сосредоточиться на себе и своих делах.