Гром среди ясного неба: астролог Глоба назвала знак зодиака, который под конец июня ждёт страшная участь
horoscopes.rambler.ru
В конце июня Рыбы могут столкнуться с серьёзными трудностями, как сообщает астролог Тамара Глоба на своём YouTube-канале.
Представителям знака, которым управляет Нептун, предстоит решать проблемы со здоровьем. После периода стабильности и удачи наступает сложный период. В это время лучше сосредоточиться на себе и своих делах.
«Работайте над делами, связанными с детьми и творчеством. Ваши близкие люди активно помогут вам в этих начинаниях. Однако некоторые из них могут оказаться непорядочными в финансовых вопросах или даже попытаться обмануть вас. Ключевые события, вероятно, произойдут в третьей декаде месяца», — предупредила астролог.
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