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Готовьтесь к тихому ужасу 16 и 17 декабря: синоптики сказали, что начнется в выходные

Готовьтесь к тихому ужасу 16 и 17 декабря: синоптики сказали, что начнется в выходные

realtagil.ru

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Метеорологи предупреждают россиян, что на выходных 16 и 17 декабря погода будет особенно кошмарной во многих регионах нашей страны, сообщает PRIMPRESS.

Глобальные климатические изменения произойдут в европейской части Российской Федерации: погода в субботу и воскресенье будет характеризоваться мощными перепадами температуры воздуха.

Так в Московской области и в ближайших к ней центральных регионах уже в пятницу начнется сильный снегопад, которого специалисты не наблюдали последние 100 лет. 16 декабря здесь же ожидается резкий спад ртутных столбиков до минус 13 градусов, а 17 декабря температура воздуха повысится до 2 градусов тепла.

Синоптики предупреждают, что такую капризную погоду будет тяжелее всего переносить метеозависимым людям, и вместе с тем резкое потепление приведет к тому, что на дорогах центральных регионов России образуется ледяная корка.

Жителям южных регионов нашей страны повезет еще меньше: в пятницу температура воздуха будет равна плюс 13 градусам, а к воскресенью столбики термометров поползут до 3 градусов ниже нуля. В субботу же Краснодар и другие южные города России атакует мокрый снегопад.

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