«Гораздо хуже роста цен»: уже с 1 января штраф 800 рублей за радиаторы отопления

Многие жильцы стремятся обновить старые радиаторы в своих квартирах, однако не все знают, что подобные изменения требуют согласования с местными властями. Замена элементов отопительной системы в многоквартирном доме может повлиять на работу всей сети. Неправильная установка новых батарей способна привести к протечкам и повреждению имущества соседей.

Нарушение правил: Самостоятельная замена радиаторов без одобрения может повлечь штраф от 800 рублей.

Ответственность за ущерб: Если авария произойдет из-за некорректного монтажа, владелец квартиры обязан возместить убытки соседям и восстановить отопительную систему.

Как избежать проблем?

Получение разрешения: Обратитесь в местные органы для оформления необходимых документов.

Профессиональный монтаж: Доверьте установку квалифицированным мастерам, которые соблюдают технические нормы и стандарты.