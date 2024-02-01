Голикова озвучила новый размер пенсии: уже с 1 февраля

Россиянам рассказали, какие изменения в размерах страховой пенсии по достижению установленного законодательством возраста уже вступят в силу с 1 февраля текущего года, сообщает ngnovoros.

Средний размер пенсии для нетрудоустроенных россиян составит 18,5 тысячи рублей. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова подчеркнула, что увеличение пенсионных выплат будет происходить в рамках бюджетных ограничений. Изменения коснутся неработающих граждан, выполняющих определенные условия.

Для получения страховой пенсии по старости необходимо соблюдение трех основных условий:

Возраст: 60/65 лет для мужчин и женщин. Но стоит учесть, что в связи с текущим переходным периодом этот возраст будет действовать только с 2028 года.

Стаж: чтобы выйти на пенсию в 2024 году, работник должен иметь стаж работы не менее 14 лет.

Эти изменения в страховых пенсиях направлены на обеспечение более устойчивой пенсионной системы и соответствуют утвержденному бюджетному плану.