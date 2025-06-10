Черноморское побережье Краснодарского края часто ассоциируется с курортами, где царят пальмы, яхты и беззаботный отдых. Однако существует и другая, менее привлекательная сторона этого региона.

Путешественник Виталий Янковский составил антирейтинг из трёх курортов, которые не заслуживают внимания, если вы не поклонник «мрачной романтики» и заброшенного времени.

1. Анапа: застрявшая в прошлом жемчужина

Когда-то Анапа мечтала стать жемчужиной Черного моря, но, похоже, она так и осталась в прошлом. Пляжи — это мозаика из стеклянной крошки и водорослей, а старые шезлонги напоминают о том, что город пережил и Олимпиаду-80, и распад СССР. Вместо современных кафе — ларьки с шашлыками, а жильё чаще всего похоже на заброшенные дома с облупившейся краской и запахом плесени. Приехав сюда, вы столкнётесь с настоящей «романтикой в стиле 'как раньше, только хуже'». Резиновые сапоги станут неотъемлемой частью отпуска, ведь они пригодятся как на пляже, так и для «побега» от этого забытого мира.

2. Туапсе: город без времени

Туапсе — это место, где время остановилось, а здравый смысл ушёл на покой. Пляжи с острыми камнями и мутной водой, загрязняемой стоками, создают атмосферу, которая больше напоминает апокалипсис, чем курорт. Набережная — это унылый музей под открытым небом с ржавыми скамейками и киосками, а инфраструктура не радует: хостелы с Wi-Fi, который ловит только рядом с мусорным контейнером. Это место, где вы сможете почувствовать себя героем постапокалиптического фильма за 500 рублей за ночь, но не ждите комфорта и удобства.

3. Новороссийск: индустриальная идиллия

В Новороссийске вам предстоит наслаждаться не только морским воздухом, но и запахом цементного завода, который ощущается даже на пляже. Вода у берега покрыта радужной плёнкой, напоминая о порте, который не заинтересован в туристах. Жильё — это скорее напоминает общежитие после косметического ремонта 20 лет назад. Каждый номер имеет «живописный» вид на порт, который не отплывёт. Если вы хотите искать красоту в этом месте, то, возможно, лучше фотографировать только небо — как символ надежды и свободы.

Почему эти места всё ещё существуют?

Всё просто: низкая цена. Номера «люкс» здесь можно найти за 800 рублей, а отдых обойдётся значительно дешевле, чем в более популярных курортах. Также для многих людей эти места ассоциируются с ностальгией — теми временами, когда всё было по-другому. В то время как инвестиции в Сочи продолжают развивать город, другие курорты, такие как Анапа, Туапсе и Новороссийск, остаются в «старом» мире, как старые друзья, наблюдающие за переменами из-за облупленных фасадов.

Итак, если вы ищете отдых в стиле «как раньше, только хуже», добро пожаловать в эти курорты. Но будьте готовы к ржавым качелям, советской атмосфере и осознанию, что, возможно, отпуск стоило провести в другом месте, сообщает samaragovorit.

