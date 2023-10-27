Гарь от сковороды мгновенно отвалится: обнародован легендарный метод «два стакана» для настоящих хозяек

Нагар от жира на посуде может испортить настроение многим российским хозяйкам, однако есть весьма эффективный и экологичный метод для борьбы с вышеназванной проблемой. Способ называется «два стакана», сообщили в ussurmedia.ru.

Для того чтобы избавиться от гари на сковородках, для начала нужно убедиться, что у вас есть белый столовый уксус, без него проблему устранить не получится. Затем нужно в посуду, которую вы хотите отмыть, налить стакан обычной воды и стакан уксуса. Следующий шаг: доведите раствор до кипения, убавьте огонь и дайте постоять посуде со смесью из уксуса и воды от пяти до десяти минут. И завершающий этап: вылейте смесь из сковороды и промойте ее губкой или щеткой. Если нагар не отмылся, то повторите процедуру.

Отметим, что при работе с кипятком и уксусом нужно быть очень осторожными, чтобы не травмироваться: всегда остужайте посуду, прежде чем начинать ее мыть. Более того, если заливать горячие сковороды водой, то это может привести к деформации посуды.

Добавим, что если столового уксуса у вас не окажется, вместо него можно использовать лимонный сок или кислоту, так как они имеют схожие свойства с уксусом и очень хорошо и быстро растворяют жир и гарь на посуде.