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Гадская палка: Роскачество назвало марки колбасы, которые нужно обходить стороной

Гадская палка: Роскачество назвало марки колбасы, которые нужно обходить стороной

foto-ram.ru

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Российская система качества занимается информированием населения России о качестве товаров в магазинах, отслеживая и исследуя составы предлагаемых для потребления продуктов. По результатам одной из таких проверок эксперты Роскачества обнародовали марки колбас, которые по их мнению самые плохие по составу, и их не стоит покупать в магазинах, рассказали в PRIMPRESS.

Самый негативный отзыв специалистов Роскачества получил такой вид колбасы как сервелат под брендом "Дмитрогорский продукт". Сервелат любим многими жителями России, его чаще всего покупают на праздничные столы, но в колбасе от вышеназванного бренда при исследовании эксперты обнаружили натуральный краситель и следы антибиотиков, при том, что в составе на упаковке они указаны не были.

Также в список нерекомендуемых для покупки и употребления в пищу колбас попали марки "Стародворские колбасы" и "Йола агрохолдинг": в продукте первого бренда были выявлены ДНК птицы и соя в составе, что не было указано на упаковке, а в товаре второго бренда в содержании были обнаружены антибиотики, которые при употреблении в пищу могут вызвать болезни желудочно-кишечного тракта и нарушение работы печени и почек.

Роскачество при исследованиях российских колбас особенно внимательно отнеслось к проверке состава докторской колбасы, которая является одной из самых популярных у российских покупателей. В черный список Роскачества попали: докторская колбаса, производимая Губернской мясной компанией, так как в ней, как и в вышеперечисленных случаях, были найдены следы антибиотиков, более того в колбасе данного бренда специалисты выявили недостаток жира, и колбаса под маркой "Егорьевская": количество белков и жиров, заявленных в маркировке, не совпадали с их фактическим содержанием в продукте, а это является грубейшим нарушением Государственных стандартов и обманом потребителей.

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