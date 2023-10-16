Гадость в оригинальной упаковке: Роскачество назвало марки сливочного масла, покупать которые не стоит даже по акции

Ежегодно Российская система качества отслеживает содержание составов сливочного масла российских торговых брендов на случаи нарушения государственных стандартов и несоблюдения способов производства безопасного продукта.

Так, в процессе изучения эксперты Роскачества порой в составе предложенного товара под названием “сливочное масло” обнаруживают не положенные сливки, а растительные жиры, что в действительности является грубой фальсификацией:“сливочное” масло по сути является пальмовым, которое не несет никакой пользы для организма человека, более того, может спровоцировать развитие болезней сердца и ожирения.

В процессе одной из последних проверок на масле жирностью 72,5%, было выявлено, что именно в данном сегменте сливочного масла фальшивок больше всего: десять из десяти исследуемых образцов не соответствовали ГОСТу, в их составе было обнаружено пальмовое масло.

Специалисты Роскачества также установили бренды, производящие и продающие пальмовое масло под видом сливочного: 4 марки производятся в Московской области, 3 - в Челябинской. Более того, эксперты не рекомендуют покупать сливочное масло из Волгоградской и Амурской областей и Ставропольского края.

При исследовании и выявлении подделок, экспертов Роскачества больше всего поразило то, что на упаковке одного из анализируемых масел была надпись "Сделано по ГОСТ из натуральных сливок", в то время как натуральных сливок в нем не было, вместо них были использованы растительные жиры, вредные для организма человека. По мнению Российской системы качества это грубая фальсификация и обман потребителя. Помимо того в 7 исследуемых брендах масла на сливках была обнаружена кишечная палочка, сообщает PRIMPRESS

Представители Роскачества объяснили, что определить натуральность сливочного масла по его цене невозможно, так как поддельное масло тоже может продаваться за высокую цену, что доказывают исследования.

Наилучшими и безопасными для употребления в пищу признаны сливочные масла, производимые такими брендами как "Домик в деревне", "Вкуснотеево", "Каждый день" и другими.