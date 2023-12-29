Гадость с газиками: Роскачество назвало шампанское, которое лучше не покупать

Гражданам Российской Федерации рассказали шампанское от каких брендов лучше не стоит ставить на новогодний стол, чтобы не испортить настроение ни себе, ни своим близким, пишет progorodsamara.

В преддверии празднования Нового года Российская система качества назвала бренды игристых вин, вкус и аромат которых оставляет желать лучшего.

Так вкус полусладкого игристого от "Цимлянских вин" оказался состарившимся, а вот в вине вида брют под названием "Дербентское" специалисты обнаружили лекарственные оттенки и повышенную окисленность. Поэтому Роскачество не рекомендует угощать такими винами себя и своих гостей.