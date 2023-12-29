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Гадость с газиками: Роскачество назвало шампанское, которое лучше не покупать

Гадость с газиками: Роскачество назвало шампанское, которое лучше не покупать

dzen.ru

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Гражданам Российской Федерации рассказали шампанское от каких брендов лучше не стоит ставить на новогодний стол, чтобы не испортить настроение ни себе, ни своим близким, пишет progorodsamara.

В преддверии празднования Нового года Российская система качества назвала бренды игристых вин, вкус и аромат которых оставляет желать лучшего.

Так вкус полусладкого игристого от "Цимлянских вин" оказался состарившимся, а вот в вине вида брют под названием "Дербентское" специалисты обнаружили лекарственные оттенки и повышенную окисленность. Поэтому Роскачество не рекомендует угощать такими винами себя и своих гостей.

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