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«Февраль задаст всем жару»: синоптики составили новый прогноз на конец зимы

«Февраль задаст всем жару»: синоптики составили новый прогноз на конец зимы

vladtime.ru

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Февраль в России, согласно прогнозу синоптиков, обещает быть нестабильным и полным неожиданных сюрпризов с точки зрения погоды. Метеорологи Gismeteo прогнозируют капризные изменения в различных регионах страны, передает PRIMPRESS.

На юге Дальнего Востока начало февраля будет теплым и солнечным, с температурой около минус 3-4 градуса.В середине месяца начнутся снегопады, включая смешанный тип осадков. После 18 февраля ожидается резкое похолодание.

На территориях Сибири и Урала февраль начнется и закончится 15-градусными морозами. В середине месяца ожидается потепление, сопровождаемое обильными снегопадами.

А вот в Центральной России февраль может стать одним из наиболее теплых за последние годы.Температуры в Москве ожидаются от минус одного до минус трех градусов. Большая часть месяца будет характеризоваться частыми осадками, включая ледяные дожди и мокрые снегопады.

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