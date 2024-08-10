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Этот признак только у самого спелого и сладкого арбуза: старейшина из Азербайджана поделился секретом

С наступлением арбузного сезона, важно знать, к...

zabnalog.ru

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С наступлением арбузного сезона, важно знать, как выбрать не только вкусный, но и безопасный продукт. Владимир Косов, агроном из Донского филиала федерального «Центра оценки качества зерна», поделился советами о том, как избежать рисков при покупке арбузов.

Место продажи имеет значение

Одним из первых рекомендаций агронома является выбор места покупки арбузов. Важно приобретать фрукты в специализированных или проверенных точках продаж, находящихся подальше от дорог, чтобы минимизировать контакт с токсичными веществами, которые могут попадать на кожуру плодов из выхлопных газов.

Наличие сертификата качества

Косов подчеркивает, что каждый арбуз должен иметь сертификат соответствия или декларацию о качестве, что гарантирует его безопасность и соответствие стандартам. Такие документы выдаются на сезон и содержат полную информацию о производителе, происхождении и качестве продукта.

Оценка зрелости арбуза

При покупке арбуза, будь то на рынке или прямо с поля, особое внимание стоит уделить усику, расположенному у основания плода. Сухой усик является надежным индикатором того, что арбуз достиг оптимальной зрелости. Также рекомендуется легко постучать по арбузу — звонкий звук обычно свидетельствует о правильном уровне сахара и зрелости, в то время как тупой звук может указывать на недозрелый плод. Ещё один метод проверки — плавучесть арбуза в воде: зрелый арбуз будет держаться на поверхности.

Внимание к деталям: внешний вид арбуза

При оценке арбуза по внешнему виду, не придавайте слишком большого значения его размеру или форме, поскольку эти характеристики не всегда коррелируют с вкусовыми качествами. Гораздо важнее проверить, нет ли на поверхности арбуза трещин, вмятин или других повреждений. Эти дефекты могут быть каналами для проникновения бактерий и грязи, что потенциально может представлять угрозу для здоровья. Цвет мякоти, будь то ярко-красный или желтый, не влияет на безопасность или качество плода, поэтому выбирайте по вкусу.

Опасность нитратов

Накопление нитратов в арбузах может стать проблемой, особенно если при выращивании использовались азотные удобрения. Это может вызвать не только диарею, но и серьезные отравления. Поэтому важно обращать внимание на качество арбузов и признаки чрезмерного использования химикатов.

При соблюдении этих простых правил, ваше удовольствие от летнего лакомства будет безопасным и приятным. Не забывайте, что правильный выбор начинается с проверки сертификата и заканчивается тщательным осмотром арбуза перед покупкой.

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