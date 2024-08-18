Этот ценный лесной дар под строгим запретом: россиянам запретили его собирать

Госдума России активно взялась за проблему, которая связана со сбором и продажей кедровых орехов. В первом чтении для решения этой проблемы был принят законопроект, цель которого - нормализовать данную деятельность. Согласно самому законопроекту, власти внутри региона обязаны контролировать определение тех мест, где можно собирать кедровые орехи, а также допустимый объем.

Изменения вызваны потребностью борьбы с неконтролируемым сбором орехов, который часто осуществляется под прикрытием личного потребления, но затем орехи направляются на массовый экспорт или продажу на внутреннем рынке без соответствующего учета и налогообложения. В частности, законопроект целит закрыть эти пробелы, ужесточив контроль и введя строгие нормы для заготовителей.

Кедровые орехи, издавна ценящиеся за свои питательные и вкусовые качества, признаны стратегическим ресурсом страны. Новые меры предусматривают уголовную ответственность за их незаконный сбор и экспорт, что подчеркивает их значение и необходимость защиты.

Кроме того, законопроект вводит обязательства для участников аукционов, занимающихся коммерческим использованием кедровых орехов, включая обязанность демонстрировать наличие соответствующих производственных мощностей. Это направлено на стимуляцию развития местного производства и увеличение налоговых поступлений от этой деятельности.

Прогнозируется, что благодаря этим реформам экспорт кедровых орехов в 2024 году может достичь значительных объемов — до 25 000 тонн, что принесет доход в размере до 250 миллионов долларов. При этом основным рынком остается Китай, который продолжает проявлять высокий интерес к этому продукту.

Эти изменения означают важный шаг к созданию более структурированного и прозрачного рынка кедровых орехов в России, способствующего устойчивому развитию как экономики, так и экологии страны.