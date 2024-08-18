Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Этот ценный лесной дар под строгим запретом: россиянам запретили его собирать

Госдума России активно взялась за проблему, кот...

bangkokbook.ru

Подписаться в Telegram

Госдума России активно взялась за проблему, которая связана со сбором и продажей кедровых орехов. В первом чтении для решения этой проблемы был принят законопроект, цель которого - нормализовать данную деятельность. Согласно самому законопроекту, власти внутри региона обязаны контролировать определение тех мест, где можно собирать кедровые орехи, а также допустимый объем.

Изменения вызваны потребностью борьбы с неконтролируемым сбором орехов, который часто осуществляется под прикрытием личного потребления, но затем орехи направляются на массовый экспорт или продажу на внутреннем рынке без соответствующего учета и налогообложения. В частности, законопроект целит закрыть эти пробелы, ужесточив контроль и введя строгие нормы для заготовителей.

Кедровые орехи, издавна ценящиеся за свои питательные и вкусовые качества, признаны стратегическим ресурсом страны. Новые меры предусматривают уголовную ответственность за их незаконный сбор и экспорт, что подчеркивает их значение и необходимость защиты.

Кроме того, законопроект вводит обязательства для участников аукционов, занимающихся коммерческим использованием кедровых орехов, включая обязанность демонстрировать наличие соответствующих производственных мощностей. Это направлено на стимуляцию развития местного производства и увеличение налоговых поступлений от этой деятельности.

Прогнозируется, что благодаря этим реформам экспорт кедровых орехов в 2024 году может достичь значительных объемов — до 25 000 тонн, что принесет доход в размере до 250 миллионов долларов. При этом основным рынком остается Китай, который продолжает проявлять высокий интерес к этому продукту.

Эти изменения означают важный шаг к созданию более структурированного и прозрачного рынка кедровых орехов в России, способствующего устойчивому развитию как экономики, так и экологии страны.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане объявили выходные для госслужащих и новые даты каникул

Интересное в Казани

день назад

Discord: Твой путеводитель в мире общения и гейминга

тараканы обратный звонок за 30 секунд

Новости Казани

день назад

В Казани мама склоняет 5-летнюю дочь к интиму с сожителем: что с ней было

Новости Татарстана

день назад

Сергея Миронова оставили в СИЗО до 1 октября 2024 года

"стерилизация собаки цена в Нижнем Новгороде"

Новости Казани

день назад

После смертельного ДТП в Салмачах в реанимацию попал 9-месячный ребенок

Новости Казани

день назад

Алина Загитова перед премьерой своего шоу рассказала о сложностях подготовки

Новости Татарстана

день назад

22-летняя Алина Загитова ответила на вопрос о самом тяжелом падении на льду

Новости Казани

день назад

Предполагаемый виновник смертельного ДТП в Салмачах
Новости России
день назад

Жилищные проблемы в Царево Village: соседские конфликты и ночные беспорядки

"Царево Village" - один из жилых комплексов под...

Новости Татарстана

9 часов назад

В Казани задержали мужчину за распространение наркотиков

Интересное в Казани

день назад

Эксперты рассказали, как вывести домашний интернет на новый уровень

Новости Татарстана

9 часов назад

В Татарстане больше 20% школьников закончили школу с золотой медалью

Новости Татарстана

15 часов назад

Массовое отравление произошло в Казанском кафе "Исфара"
В Казанском метро появилась функция «Face ID» д...
Новости Татарстана
9 часов назад

В Казанском метро появилась функция «Face ID» для оплаты проезда

Новости Татарстана

15 часов назад

В Эко Парке Челнов отравили животных

Новости Татарстана

15 часов назад

Спрос на вторичку в Татарстане вырос на 15%

Новости Татарстана

15 часов назад

В Нижнекамске оштрафовали 98 пешеходов
Хватит гуглить болезни: казанские врачи рассказ...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Хватит гуглить болезни: казанские врачи рассказали, почему необходимо своевременно обращаться к специалистам
В Казани на строительство нового парка выделили...
Новости Татарстана
9 часов назад

В Казани на строительство нового парка выделили 8 миллиардов рублей