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«Это не Наташа»: названо самое популярное имя девочки за 120 лет

«Это не Наташа»: названо самое популярное имя девочки за 120 лет

vsegda-pomnim.com

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Эксперты поделились с россиянами самым распространённым женским именем за последние 120 лет, сообщил progorod76.

Начиная примерно с 1920-х годов чаще всего девочек называют древнееврейским именем Анна, что в переводе означает хорошая, благая и благосклонная. Также к самым популярным женским именам в Российской Федерации относятся греческие имена Александра, в переводе защитница, и Татьяна - родоначальница, устроительница.

К именам имеющим меньшую популярность, незначительно отстающих от вышеназванных, относятся Ольга, Елена, Мария и Екатерина.

А вот популярность таких женских имен как Юлия, Ирина и Светлана за последние десятилетия сильно снизилась.

Среди мужских имен не теряют своей популярности на протяжении многих лет такие имена как Алексей - защитник, Михаил - подобный Богу, Владимир - владеющий миром и Александр - оберегающий.

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