Это «божественное» имя для мальчиков покоряет страну - чрезвычайно популярно среди россиян

Начало года – время новых надежд и чудесных событий. Для многих семей это время связано с особенным моментом – встречей с долгожданным малышом.

В роддомах по всей стране сотни женщин готовятся стать мамами, и выбор имени для новорожденного становится одной из главных задач.

Но какие имена будут в тренде в 2025 году? Какие из них остаются в сердцах российских родителей, а какие постепенно теряют свою популярность?

Какие мужские имена выбирают чаще всего?

Согласно данным ЗАГСов, в 2024 году российские родители чаще всего называли сыновей Александр и Михаил. Эти имена остаются неизменной классикой благодаря своей солидности, исторической значимости и ассоциации с такими качествами, как мудрость, сила и благородство.

Также среди популярных имен оказались Артём, Матвей и Иван. Эти варианты звучат современно, но при этом сохраняют свою историческую значимость. Они легко произносятся, гармонично сочетаются с отчествами и фамилиями и обладают приятной мелодичностью.

Новый лидер – Тимофей

В 2025 году ярким трендом стал стремительный рост популярности имени Тимофей. Ещё несколько лет назад оно встречалось довольно редко, но сегодня уверенно входит в пятёрку самых востребованных во многих регионах страны. Интересно, что в Москве Тимофея несколько потеснил Марк, который также пользуется неизменным спросом среди родителей.

В чем причина такого успеха? Возможно, дело в древнегреческом происхождении имени и его значении – «почитающий Бога». Родители всё чаще обращают внимание на глубокий смысл, заключённый в имени, и стараются выбирать для своих детей что-то значимое.

Имена, теряющие популярность

В то время как Тимофей укрепляет свои позиции, популярность имени Илья постепенно снижается. Это имя, также связанное с религиозной символикой («мой Бог»), ещё недавно находилось на пике, но сейчас немного уступает другим вариантам. Тем не менее, полностью из рейтингов оно, вероятно, не исчезнет.

Комбинация традиций и новых веяний

Выбор имени для ребёнка всегда остаётся уникальным процессом. Родители ищут баланс между классикой и модными трендами, между глубоким смыслом и звучанием. 2025 год стал подтверждением того, что традиционные имена сохраняют свои позиции, а новые находят место в сердцах семей по всей России.

Каждое имя – это маленькая история, которую создают родители для своих детей. В итоге этот выбор становится частью их уникального пути.