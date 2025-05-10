Эта аномальная зима ох как аукнется на лете: синоптики рассказали россиянам, чего стоит ждать от 2025 года

Летний сезон 2025 года обещает серьёзные испытания для российских аграриев. Погодные аномалии охватят всю страну: от обильных осадков в центре до засухи на юге. Как это повлияет на урожай, и можно ли избежать потерь — рассказываем подробно.

Центральная Россия: дожди и шквалы

В ЦФО ожидаются затяжные дожди и шквалистый ветер, которые особенно опасны для зерновых культур:

Полегание посевов — из-за переувлажнения

Повреждение растений ветром

Затруднённая уборка урожая — техника не справляется с влажной почвой

Фермерам стоит подготовиться к применению укрепляющих составов и дренажных решений.

Южные регионы: жара и нехватка воды

Ростовская, Волгоградская и Астраханская области окажутся в зоне засухи. Особенно пострадают:

Подсолнечник и соя — риск потери до 20% урожая

Качество почвы ухудшится, увеличатся затраты на орошение

Дефицит влаги — почва не восстановилась после сухой зимы

Фермерам потребуется активное использование капельного полива и влагосберегающих технологий.

Урал: температурные качели

Уральский регион ждут скачки температур от +28°C до резкого похолодания:

Это ухудшит рост растений

Заморозки в ночное время могут повредить рассаду

Сложности в агротехнике из-за нестабильных условий

Потребуется адаптивное планирование полевых работ и селекция устойчивых сортов.

Что грозит аграриям?

Снижение урожайности — до -20% в зоне риска

Рост численности вредителей из-за нестабильной погоды

Нарушение сроков посева и уборки

Дополнительные расходы на защиту и полив

Есть ли хорошие новости?

Да, и немало:

Озимые культуры, успешно перезимовавшие, могут компенсировать часть потерь

Ранний старт посевной поможет избежать рисков

Современные агротехнологии позволяют смягчить последствия климата