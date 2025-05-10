Эта аномальная зима ох как аукнется на лете: синоптики рассказали россиянам, чего стоит ждать от 2025 года
vestivrn.ru
Летний сезон 2025 года обещает серьёзные испытания для российских аграриев. Погодные аномалии охватят всю страну: от обильных осадков в центре до засухи на юге. Как это повлияет на урожай, и можно ли избежать потерь — рассказываем подробно.
Центральная Россия: дожди и шквалы
В ЦФО ожидаются затяжные дожди и шквалистый ветер, которые особенно опасны для зерновых культур:
- Полегание посевов — из-за переувлажнения
- Повреждение растений ветром
- Затруднённая уборка урожая — техника не справляется с влажной почвой
Фермерам стоит подготовиться к применению укрепляющих составов и дренажных решений.
Южные регионы: жара и нехватка воды
Ростовская, Волгоградская и Астраханская области окажутся в зоне засухи. Особенно пострадают:
- Подсолнечник и соя — риск потери до 20% урожая
- Качество почвы ухудшится, увеличатся затраты на орошение
- Дефицит влаги — почва не восстановилась после сухой зимы
Фермерам потребуется активное использование капельного полива и влагосберегающих технологий.
Урал: температурные качели
Уральский регион ждут скачки температур от +28°C до резкого похолодания:
- Это ухудшит рост растений
- Заморозки в ночное время могут повредить рассаду
- Сложности в агротехнике из-за нестабильных условий
- Потребуется адаптивное планирование полевых работ и селекция устойчивых сортов.
Что грозит аграриям?
- Снижение урожайности — до -20% в зоне риска
- Рост численности вредителей из-за нестабильной погоды
- Нарушение сроков посева и уборки
- Дополнительные расходы на защиту и полив
Есть ли хорошие новости?
Да, и немало:
- Озимые культуры, успешно перезимовавшие, могут компенсировать часть потерь
- Ранний старт посевной поможет избежать рисков
- Современные агротехнологии позволяют смягчить последствия климата
«Погода диктует свои условия, но грамотная подготовка может спасти ситуацию», — говорят агроэксперты.
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