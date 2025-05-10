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Эта аномальная зима ох как аукнется на лете: синоптики рассказали россиянам, чего стоит ждать от 2025 года

Летний сезон 2025 года обещает серьёзные испыта...

vestivrn.ru

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Летний сезон 2025 года обещает серьёзные испытания для российских аграриев. Погодные аномалии охватят всю страну: от обильных осадков в центре до засухи на юге. Как это повлияет на урожай, и можно ли избежать потерь — рассказываем подробно.

Центральная Россия: дожди и шквалы

В ЦФО ожидаются затяжные дожди и шквалистый ветер, которые особенно опасны для зерновых культур:

  • Полегание посевов — из-за переувлажнения
  • Повреждение растений ветром
  • Затруднённая уборка урожая — техника не справляется с влажной почвой

Фермерам стоит подготовиться к применению укрепляющих составов и дренажных решений.

Южные регионы: жара и нехватка воды

Ростовская, Волгоградская и Астраханская области окажутся в зоне засухи. Особенно пострадают:

  • Подсолнечник и соя — риск потери до 20% урожая
  • Качество почвы ухудшится, увеличатся затраты на орошение
  • Дефицит влаги — почва не восстановилась после сухой зимы

Фермерам потребуется активное использование капельного полива и влагосберегающих технологий.

Урал: температурные качели

Уральский регион ждут скачки температур от +28°C до резкого похолодания:

  • Это ухудшит рост растений
  • Заморозки в ночное время могут повредить рассаду
  • Сложности в агротехнике из-за нестабильных условий
  • Потребуется адаптивное планирование полевых работ и селекция устойчивых сортов.

Что грозит аграриям?

  • Снижение урожайности — до -20% в зоне риска
  • Рост численности вредителей из-за нестабильной погоды
  • Нарушение сроков посева и уборки
  • Дополнительные расходы на защиту и полив

Есть ли хорошие новости?

Да, и немало:

  • Озимые культуры, успешно перезимовавшие, могут компенсировать часть потерь
  • Ранний старт посевной поможет избежать рисков
  • Современные агротехнологии позволяют смягчить последствия климата

«Погода диктует свои условия, но грамотная подготовка может спасти ситуацию», — говорят агроэксперты.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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