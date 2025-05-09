Эта аномальная зима ох как аукнется на лете: синоптики рассказали, чего стоит ждать от 2025 года
dzen.ru
Российских аграриев и дачников ждёт сложный летний сезон. Погодные аномалии охватят практически все регионы страны — от ливней в Центральной России до засухи на Юге. Как это скажется на урожае и что делать?
Центр России: дожди и штормовой ветер
Метеорологи предупреждают:
- Частые дожди могут вызвать полегание зерновых культур;
- Шквалы и штормы сломают молодые побеги и затруднят посевные работы;
- Переувлажнение почвы усложнит сбор урожая в июле–августе.
Юг: засуха и угрозы для масличных
Южные регионы — Ростовская, Волгоградская, Астраханская области — столкнутся с острой нехваткой осадков:
- Подсолнечник и соя — в зоне риска;
- Возможные потери урожая до 20%;
- Повысится нагрузка на системы полива, возрастут затраты.
Урал: жара и холод чередуются
Уральский регион столкнётся с резкими перепадами:
- Перепады от +28°C до +10°C за 1–2 дня;
- Угрозы стрессов для растений и сбоев в работе агротехники;
- Риск вспышек заболеваний и вредителей.
Что делать аграриям?
- Не тянуть с посевной — чем раньше начнут, тем выше шанс "уйти" от погоды.
- Ставить на озимые культуры, пережившие зиму.
- Внедрять современные технологии: влагосберегающие методы, точечный полив, устойчивые сорта.
- Быть готовыми к перераспределению ресурсов между регионами.
«Успешная адаптация — это не только выживание, но и возможность сохранить прибыль в нестабильном климате», — считают эксперты.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец