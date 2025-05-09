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Эта аномальная зима ох как аукнется на лете: синоптики рассказали, чего стоит ждать от 2025 года

Российских аграриев и дачников ждёт сложный лет...

dzen.ru

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Российских аграриев и дачников ждёт сложный летний сезон. Погодные аномалии охватят практически все регионы страны — от ливней в Центральной России до засухи на Юге. Как это скажется на урожае и что делать?

Центр России: дожди и штормовой ветер

Метеорологи предупреждают:

  • Частые дожди могут вызвать полегание зерновых культур;
  • Шквалы и штормы сломают молодые побеги и затруднят посевные работы;
  • Переувлажнение почвы усложнит сбор урожая в июле–августе.

Юг: засуха и угрозы для масличных

Южные регионы — Ростовская, Волгоградская, Астраханская области — столкнутся с острой нехваткой осадков:

  • Подсолнечник и соя — в зоне риска;
  • Возможные потери урожая до 20%;
  • Повысится нагрузка на системы полива, возрастут затраты.

Урал: жара и холод чередуются

Уральский регион столкнётся с резкими перепадами:

  • Перепады от +28°C до +10°C за 1–2 дня;
  • Угрозы стрессов для растений и сбоев в работе агротехники;
  • Риск вспышек заболеваний и вредителей.

Что делать аграриям?

  • Не тянуть с посевной — чем раньше начнут, тем выше шанс "уйти" от погоды.
  • Ставить на озимые культуры, пережившие зиму.
  • Внедрять современные технологии: влагосберегающие методы, точечный полив, устойчивые сорта.
  • Быть готовыми к перераспределению ресурсов между регионами.

«Успешная адаптация — это не только выживание, но и возможность сохранить прибыль в нестабильном климате», — считают эксперты.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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