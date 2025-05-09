Эта аномальная зима ох как аукнется на лете: синоптики рассказали, чего стоит ждать от 2025 года

Российских аграриев и дачников ждёт сложный летний сезон. Погодные аномалии охватят практически все регионы страны — от ливней в Центральной России до засухи на Юге. Как это скажется на урожае и что делать?

Центр России: дожди и штормовой ветер

Метеорологи предупреждают:

Частые дожди могут вызвать полегание зерновых культур;

Шквалы и штормы сломают молодые побеги и затруднят посевные работы;

Переувлажнение почвы усложнит сбор урожая в июле–августе.

Юг: засуха и угрозы для масличных

Южные регионы — Ростовская, Волгоградская, Астраханская области — столкнутся с острой нехваткой осадков:

Подсолнечник и соя — в зоне риска;

Возможные потери урожая до 20%;

Повысится нагрузка на системы полива, возрастут затраты.

Урал: жара и холод чередуются

Уральский регион столкнётся с резкими перепадами:

Перепады от +28°C до +10°C за 1–2 дня;

Угрозы стрессов для растений и сбоев в работе агротехники;

Риск вспышек заболеваний и вредителей.

Что делать аграриям?

Не тянуть с посевной — чем раньше начнут, тем выше шанс "уйти" от погоды.

Ставить на озимые культуры, пережившие зиму.

Внедрять современные технологии: влагосберегающие методы, точечный полив, устойчивые сорта.

Быть готовыми к перераспределению ресурсов между регионами.