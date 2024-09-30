«Есть тараканов, плавать в помоях»: Клава Кока рассказала о жизни в джунглях

Известная российская певица Клава Кока, настоящее имя которой Клавдия Высокова, открыто выразила свои чувства и мысли о недавнем участии в реалити-шоу "Звезды в джунглях". Хотя шоу предложило множество физических и психологических испытаний, наибольшее впечатление на артистку оказали межличностные отношения и динамика внутри группы.

Неожиданный источник беспокойства

Клава Кока рассказала, что вопреки ожиданиям, наиболее сложным испытанием для неё не стали экстремальные условия проживания или необходимость есть экзотические блюда. "Спать на кровати с червями и проходить через жуткие испытания – это одно, но удивительно, как быстро в изолированной среде начинаются заговоры и сплетни," - поделилась она в своём telegram-канале.

Изменения в поведении участников

Певица выразила удивление по поводу того, как быстро люди могут измениться в условиях реалити-шоу. "Всего за несколько дней отдаленности от обыденной жизни участники начали вести себя не так, как те люди, которых я знала до этого," - отметила Кока. Она также упомянула, что была шокирована, наблюдая за тем, как некоторые участники становятся совершенно другими личностями.

Основная цель участия в шоу

Клава Кока также подчеркнула, что её первоначальной целью участия в шоу было желание испытать новые эмоции и бросить вызов самой себе. Путешествие в джунгли представлялось идеальной возможностью для этого, но реальность оказалась совсем другой.

Выводы истории

Этот опыт позволил Клаве Кока не только по-новому взглянуть на свои собственные границы и возможности, но и глубже понять психологию межличностных отношений в условиях крайнего стресса и изоляции. Это определенно добавило ей уверенности в своих силах, несмотря на неожиданные испытания вне сцены, пишет ura.news.